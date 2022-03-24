https://ria.ru/20220324/laboratorii-1779872654.html

Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине

Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине

Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, был одним из научных кураторов военно-биологической программы США на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:37

2022-03-24T15:37

2022-03-24T16:49

сша

министерство обороны сша

джордж сорос

пентагон

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, был одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта", - сказал Кириллов."Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона", - добавил генерал.Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории США (LANL), биологические исследования составляют значительную часть ее работы. Согласно этим сведениям, специалисты LANL в разное время, в частности, выявляли устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий, вызывающих сибирскую язву, чуму и туляремию; изучали, каким образом бактерия, вызывающая чуму, обходит иммунитет зараженного организма; каковы генетические основы патогенности бактерий, вызывающих туляремию; создавали инструменты для выявления мутаций коронавируса SARS-CoV-2, и занимались многим другим.Работы с бактериями чумы, сибирской язвы, туляремии и возбудителями других особо опасных инфекций велись в лабораториях на Украине в рамках военно-биологической программы США, там же шли опыты с коронавирусом летучих мышей, сообщило ранее Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779869392.html

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, министерство обороны сша, джордж сорос, пентагон