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Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине
Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине
Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, был одним из научных кураторов военно-биологической программы США на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:37
2022-03-24T16:49
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, был одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта", - сказал Кириллов."Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона", - добавил генерал.Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории США (LANL), биологические исследования составляют значительную часть ее работы. Согласно этим сведениям, специалисты LANL в разное время, в частности, выявляли устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий, вызывающих сибирскую язву, чуму и туляремию; изучали, каким образом бактерия, вызывающая чуму, обходит иммунитет зараженного организма; каковы генетические основы патогенности бактерий, вызывающих туляремию; создавали инструменты для выявления мутаций коронавируса SARS-CoV-2, и занимались многим другим.Работы с бактериями чумы, сибирской язвы, туляремии и возбудителями других особо опасных инфекций велись в лабораториях на Украине в рамках военно-биологической программы США, там же шли опыты с коронавирусом летучих мышей, сообщило ранее Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779869392.html
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сша, министерство обороны сша, джордж сорос, пентагон
15:37 24.03.2022 (обновлено: 16:49 24.03.2022)
 
Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине

МО: ядерный центр в Лос-Аламосе курировал военно-биологическую программу США на Украине

© Fotolia / Victor MoussaБиологическая опасность
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / Victor Moussa
Биологическая опасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, был одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта", - сказал Кириллов.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:26
Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине
"Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона", - добавил генерал.
Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории США (LANL), биологические исследования составляют значительную часть ее работы. Согласно этим сведениям, специалисты LANL в разное время, в частности, выявляли устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий, вызывающих сибирскую язву, чуму и туляремию; изучали, каким образом бактерия, вызывающая чуму, обходит иммунитет зараженного организма; каковы генетические основы патогенности бактерий, вызывающих туляремию; создавали инструменты для выявления мутаций коронавируса SARS-CoV-2, и занимались многим другим.
Работы с бактериями чумы, сибирской язвы, туляремии и возбудителями других особо опасных инфекций велись в лабораториях на Украине в рамках военно-биологической программы США, там же шли опыты с коронавирусом летучих мышей, сообщило ранее Минобороны РФ.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:32
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
 
СШАМинистерство обороны СШАДжордж СоросПентагон
 
 
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