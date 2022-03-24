15:37 24.03.2022 (обновлено: 16:49 24.03.2022)
Ядерный центр в Лос-Аламосе курировал биолаборатории США на Украине
МО: ядерный центр в Лос-Аламосе курировал военно-биологическую программу США на Украине
Биологическая опасность
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, был одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта", - сказал Кириллов.
"Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона", - добавил генерал.
Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории США (LANL), биологические исследования составляют значительную часть ее работы. Согласно этим сведениям, специалисты LANL в разное время, в частности, выявляли устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий, вызывающих сибирскую язву, чуму и туляремию; изучали, каким образом бактерия, вызывающая чуму, обходит иммунитет зараженного организма; каковы генетические основы патогенности бактерий, вызывающих туляремию; создавали инструменты для выявления мутаций коронавируса SARS-CoV-2, и занимались многим другим.
Работы с бактериями чумы, сибирской язвы, туляремии и возбудителями других особо опасных инфекций велись в лабораториях на Украине в рамках военно-биологической программы США, там же шли опыты с коронавирусом летучих мышей, сообщило ранее Минобороны РФ.