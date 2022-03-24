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Официальный курс доллара на пятницу опустился до 96 рублей
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 96 рублей - РИА Новости, 24.03.2022
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 96 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 7,116 рубля - до 96,0458 рубля, курс евро - на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:29
2022-03-24T17:29
2022-03-24T17:29
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 7,116 рубля - до 96,0458 рубля, курс евро - на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, динамика курсов валют, валюта, рубль, доллар, евро
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 96 рублей
Официальный курс доллара на пятницу составил 96,05 рубля, евро — 105,47 рубля