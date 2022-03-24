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Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму - РИА Новости, 24.03.2022
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Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму
Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму - РИА Новости, 24.03.2022
Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:51
2022-03-24T12:51
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама.Указ опубликован на портале крымского правительства.По мнению Аксенова, в эти особо важные для верующих дни крымчане смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких."В республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.
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республика крым, общество
12:51 24.03.2022
 
Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму

Глава Крыма Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в республике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама.
Указ опубликован на портале крымского правительства.
"Объявить нерабочими праздничными днями: 25 апреля 2022 года – в связи с празднованием дня Пасхи Христовой; 11 июля 2022 года – в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорится в документе.
По мнению Аксенова, в эти особо важные для верующих дни крымчане смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких.
"В республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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