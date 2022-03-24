https://ria.ru/20220324/krym-1779835286.html
Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму
Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму - РИА Новости, 24.03.2022
Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:51
2022-03-24T12:51
2022-03-24T12:51
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама.Указ опубликован на портале крымского правительства.По мнению Аксенова, в эти особо важные для верующих дни крымчане смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких."В республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.
https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a586e9c076b5bb1a15ce8e611d3c640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество
Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму
Глава Крыма Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в республике
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ
, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама.
Указ опубликован на портале крымского правительства.
"Объявить нерабочими праздничными днями: 25 апреля 2022 года – в связи с празднованием дня Пасхи Христовой; 11 июля 2022 года – в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорится в документе.
По мнению Аксенова, в эти особо важные для верующих дни крымчане смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких.
"В республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.