https://ria.ru/20220324/krym-1779835286.html

Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму

Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму - РИА Новости, 24.03.2022

Аксенов объявил два дополнительных выходных дня в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:51

2022-03-24T12:51

2022-03-24T12:51

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил дополнительные нерабочие дни в республике в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама.Указ опубликован на портале крымского правительства.По мнению Аксенова, в эти особо важные для верующих дни крымчане смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких."В республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.

https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

республика крым, общество