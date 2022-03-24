https://ria.ru/20220324/kredity-1779877921.html

"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам

"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам - РИА Новости, 24.03.2022

"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам

"Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, сообщил о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:59

2022-03-24T15:59

2022-03-24T16:27

экономика

франция

уралкалий

дмитрий мазепин

березники

соликамск

уралхим

пермский край

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, сообщил о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам."Уралкалий", информирует о том, что предпринял все необходимые действия для осуществления запланированных на 24 марта 2022 года платежей по синдицированным предэкспортным кредитам. Все денежные средства, необходимые для обеспечения предстоящего платежа 24 марта 2022 года, доступны кредитному агенту Crеdit Agricole Corporate & Investment Bank", - говорится в сообщении компании."Несмотря на все принятые компанией меры, платеж от "Уралкалия" в пользу Crеdit Agricole Corporate & Investment Bank, согласно информации, полученной от агента, принят не будет, и, как следствие, платеж в адрес кредиторов со стороны агента не будет исполнен", - добавляется в релизе.Компания связывает блокировку платежа с включением Дмитрия Мазепина, являвшегося контролирующим лицом "Уралкалия", в санкционные списки ЕС. "Уралкалий" считает, что отсутствуют какие-либо основания для отказа в проведении платежа в адрес кредиторов, поскольку Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании в результате продажи 10 марта 2022 года контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций "Уралкалия", - поясняется в сообщении.Кроме того, подчеркнули в компании, Мазепин больше не занимает должности в органах управления АО "ОХК "Уралхим", непосредственного акционера "Уралкалия", и не контролирует компанию."С учетом этого, "Уралкалий" считает, что не является объектом санкций, эта позиция подтверждена заключением международной юридической фирмы, которое было предоставлено агенту и кредиторам", - заключили в компании.Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

франция

березники

соликамск

пермский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, франция, уралкалий, дмитрий мазепин, березники, соликамск, уралхим, пермский край