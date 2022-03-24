Рейтинг@Mail.ru
"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/kredity-1779877921.html
"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам
"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам - РИА Новости, 24.03.2022
"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам
"Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, сообщил о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:59
2022-03-24T16:27
экономика
франция
уралкалий
дмитрий мазепин
березники
соликамск
уралхим
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96401/82/964018255_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b6210f4b0b5d0cfdb7e494f7d1b6bfa4.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, сообщил о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам."Уралкалий", информирует о том, что предпринял все необходимые действия для осуществления запланированных на 24 марта 2022 года платежей по синдицированным предэкспортным кредитам. Все денежные средства, необходимые для обеспечения предстоящего платежа 24 марта 2022 года, доступны кредитному агенту Crеdit Agricole Corporate &amp; Investment Bank", - говорится в сообщении компании."Несмотря на все принятые компанией меры, платеж от "Уралкалия" в пользу Crеdit Agricole Corporate &amp; Investment Bank, согласно информации, полученной от агента, принят не будет, и, как следствие, платеж в адрес кредиторов со стороны агента не будет исполнен", - добавляется в релизе.Компания связывает блокировку платежа с включением Дмитрия Мазепина, являвшегося контролирующим лицом "Уралкалия", в санкционные списки ЕС. "Уралкалий" считает, что отсутствуют какие-либо основания для отказа в проведении платежа в адрес кредиторов, поскольку Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании в результате продажи 10 марта 2022 года контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций "Уралкалия", - поясняется в сообщении.Кроме того, подчеркнули в компании, Мазепин больше не занимает должности в органах управления АО "ОХК "Уралхим", непосредственного акционера "Уралкалия", и не контролирует компанию."С учетом этого, "Уралкалий" считает, что не является объектом санкций, эта позиция подтверждена заключением международной юридической фирмы, которое было предоставлено агенту и кредиторам", - заключили в компании.Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
франция
березники
соликамск
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96401/82/964018255_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7d794a8fca83256704b0d3d3209ad2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, уралкалий, дмитрий мазепин, березники, соликамск, уралхим, пермский край
15:59 24.03.2022 (обновлено: 16:27 24.03.2022)
 
"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам

"Уралкалий" заявил о блокировке французским банком средств для выплаты по кредитам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание компании ОАО "Уралкалий"
Здание компании ОАО Уралкалий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Здание компании ОАО "Уралкалий". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, сообщил о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам.
"Уралкалий", информирует о том, что предпринял все необходимые действия для осуществления запланированных на 24 марта 2022 года платежей по синдицированным предэкспортным кредитам. Все денежные средства, необходимые для обеспечения предстоящего платежа 24 марта 2022 года, доступны кредитному агенту Crеdit Agricole Corporate & Investment Bank", - говорится в сообщении компании.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
"Несмотря на все принятые компанией меры, платеж от "Уралкалия" в пользу Crеdit Agricole Corporate & Investment Bank, согласно информации, полученной от агента, принят не будет, и, как следствие, платеж в адрес кредиторов со стороны агента не будет исполнен", - добавляется в релизе.
Компания связывает блокировку платежа с включением Дмитрия Мазепина, являвшегося контролирующим лицом "Уралкалия", в санкционные списки ЕС. "Уралкалий" считает, что отсутствуют какие-либо основания для отказа в проведении платежа в адрес кредиторов, поскольку Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании в результате продажи 10 марта 2022 года контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций "Уралкалия", - поясняется в сообщении.
Кроме того, подчеркнули в компании, Мазепин больше не занимает должности в органах управления АО "ОХК "Уралхим", непосредственного акционера "Уралкалия", и не контролирует компанию.
"С учетом этого, "Уралкалий" считает, что не является объектом санкций, эта позиция подтверждена заключением международной юридической фирмы, которое было предоставлено агенту и кредиторам", - заключили в компании.
Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаФранцияУралкалийДмитрий МазепинБерезникиСоликамскУралхимПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала