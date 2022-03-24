https://ria.ru/20220324/kortezh-1779867947.html

В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена

В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена - РИА Новости, 24.03.2022

В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена

Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя, но не попал, сообщило бельгийское... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:18

2022-03-24T15:18

2022-03-24T16:35

в мире

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя, но не попал, сообщило бельгийское электронное издание Sudinfo.По его данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно опубликованному видео, он стоял на значительном расстоянии от пути следования кортежа.Полиция подтвердила инцидент. "Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его", — приводит издание слова официального представителя брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.Маршрут президента США усиленно охраняют силовики.Байден прибыл в Брюссель накануне вечером. Он принимает участие в саммитах НАТО, "Большой семерки" и Европейского союза.

https://ria.ru/20220322/bayden-1779409853.html

https://ria.ru/20220321/bayden-1779292416.html

брюссель

сша

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Севастиан Котов

в мире, брюссель, нато, сша, джо байден