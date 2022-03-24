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В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена
В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена - РИА Новости, 24.03.2022
В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена
Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя, но не попал, сообщило бельгийское... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:18
2022-03-24T15:18
2022-03-24T16:35
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя, но не попал, сообщило бельгийское электронное издание Sudinfo.По его данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно опубликованному видео, он стоял на значительном расстоянии от пути следования кортежа.Полиция подтвердила инцидент. "Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его", — приводит издание слова официального представителя брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.Маршрут президента США усиленно охраняют силовики.Байден прибыл в Брюссель накануне вечером. Он принимает участие в саммитах НАТО, "Большой семерки" и Европейского союза.
https://ria.ru/20220322/bayden-1779409853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, брюссель, нато, сша, джо байден
15:18 24.03.2022 (обновлено: 16:35 24.03.2022)
В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена
В Бельгии мужчина бросил стеклянную бутылку в кортеж президента США Байдена