https://ria.ru/20220324/koreya-1779822687.html

Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР

Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 24.03.2022

Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР

Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря в качестве ответной меры на пуск КНДР, предположительно, межконтинентальной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:07

2022-03-24T12:07

2022-03-24T12:59

в мире

космос - риа наука

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря в качестве ответной меры на пуск КНДР, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.По данным комитета, южнокорейские военные с 16.25 (10.25 мск) выпустили в сторону Японского моря одну баллистическую ракету типа "Хёнму-2", одну тактическую ракету малой дальности класса "земля-земля" ATACMS, одну ракету класса "корабль- земля" "Хэсон-2" и два снаряда умных снаряда "воздух – земля" JDAM. Похожие учения проводились после пуска КНДР в 2017 году МБР "Хвасон-15".Глава комитета Вон Ин Чхоль также по видеосвязи переговорил с командующим Объединенными силами США и Южной Кореи Полом Лакамера и обсудил готовность войск.Ранее сообщалось, что КНДР в четверг произвела пуск баллистической ракеты большой дальности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета КНДР пролетела примерно 1080 километров, максимальная высота полета составила более 6200 километров.Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей. Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. -0-

https://ria.ru/20220324/kndr-1779834292.html

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, космос - риа наука, южная корея, кндр (северная корея)