https://ria.ru/20220324/koreya-1779822687.html
Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР
Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 24.03.2022
Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР
Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря в качестве ответной меры на пуск КНДР, предположительно, межконтинентальной... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:07
2022-03-24T12:07
2022-03-24T12:59
в мире
космос - риа наука
южная корея
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_265f0f7a7c745ded3b860a098119e6a0.jpg
СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря в качестве ответной меры на пуск КНДР, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.По данным комитета, южнокорейские военные с 16.25 (10.25 мск) выпустили в сторону Японского моря одну баллистическую ракету типа "Хёнму-2", одну тактическую ракету малой дальности класса "земля-земля" ATACMS, одну ракету класса "корабль- земля" "Хэсон-2" и два снаряда умных снаряда "воздух – земля" JDAM. Похожие учения проводились после пуска КНДР в 2017 году МБР "Хвасон-15".Глава комитета Вон Ин Чхоль также по видеосвязи переговорил с командующим Объединенными силами США и Южной Кореи Полом Лакамера и обсудил готовность войск.Ранее сообщалось, что КНДР в четверг произвела пуск баллистической ракеты большой дальности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета КНДР пролетела примерно 1080 километров, максимальная высота полета составила более 6200 километров.Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей. Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. -0-
https://ria.ru/20220324/kndr-1779834292.html
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335156_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe66686eae52e7f1c7c91d3375fbe06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, южная корея, кндр (северная корея)
12:07 24.03.2022 (обновлено: 12:59 24.03.2022)
Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР
Южная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря в ответ на пуск ракеты КНДР
СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости.
Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря в качестве ответной меры на пуск КНДР, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
По данным комитета, южнокорейские военные с 16.25 (10.25 мск) выпустили в сторону Японского моря одну баллистическую ракету типа "Хёнму-2", одну тактическую ракету малой дальности класса "земля-земля" ATACMS, одну ракету класса "корабль- земля" "Хэсон-2" и два снаряда умных снаряда "воздух – земля" JDAM. Похожие учения проводились после пуска КНДР в 2017 году МБР "Хвасон-15".
"Южнокорейская армия проверила, что в случае пуска ракет Северной Кореей способна и готова в любое время точно поразить точку запуска, командование и поддерживающую инфраструктуру… То, что Северная Корея отклонила предложение международного сообщества о диалоге и пошла на пуск МБР, является серьезной провокацией в отношении нашей армии и американско-южнокорейского альянса. Мы резко осуждаем это", - заявили военные.
Глава комитета Вон Ин Чхоль также по видеосвязи переговорил с командующим Объединенными силами США и Южной Кореи Полом Лакамера и обсудил готовность войск.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг произвела пуск баллистической ракеты большой дальности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета КНДР пролетела примерно 1080 километров, максимальная высота полета составила более 6200 километров.
Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году, один из них, по оценке военных источников Японии и Южной Кореи, закончился неудачей. Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. -0-