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Евраев пообещал карьерные перспективы победителям кадрового конкурса - РИА Новости, 24.03.2022
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Ярославская область
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Евраев пообещал карьерные перспективы победителям кадрового конкурса
Евраев пообещал карьерные перспективы победителям кадрового конкурса - РИА Новости, 24.03.2022
Евраев пообещал карьерные перспективы победителям кадрового конкурса
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что лучшим участникам масштабного конкурса для формирования резерва управленческих кадров... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:52
2022-03-24T13:52
ярославская область
михаил евраев
россия
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что лучшим участникам масштабного конкурса для формирования резерва управленческих кадров "Ярославский резерв" предложат различные управленческие должности на региональном и муниципальном уровнях, сообщает правительство региона.Конкурс стартовал 24 февраля. По данным правительства региона, менее чем за две недели с момента открытия регистрации заявки на участие подали почти 2 тысячи человек. Евраев позитивно оценил тот факт, что конкурс вызвал интерес у ярославцев."Это хороший старт, который позволяет рассчитывать на успех проекта. Наш регион находится на очень важном этапе развития, мы нацелены на стабилизацию экономики и ее последующий рост, реализацию инфраструктурных проектов и всех социальных программ. И для этого нам нужны квалифицированные кадры", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Говоря о возможностях трудоустройства для лучших участников проекта, глава региона отметил, что им будут предложены различные управленческие должности и на региональном, и на муниципальном уровнях."Это руководители и заместители руководителей органов власти, и замы глав районов, и начальники отделов, и руководители подведомственных учреждений. Квалифицированные специалисты, безусловно, получат возможность проявить себя. Предлагаемые должности будут соответствовать уровню знаний и навыков победителей проекта", – подчеркнул Михаил Евраев.Организатором кадрового проекта "Ярославский резерв" выступает врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. В связи с многочисленными обращениями организаторы конкурса по инициативе главы региона отменили возрастные ограничения при регистрации участников, теперь это все совершеннолетние граждане России. Одним из главных требований к кандидатам является наличие высшего образования.
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михаил евраев, россия, ярославская область, общество
13:52 24.03.2022
 
Евраев пообещал карьерные перспективы победителям кадрового конкурса

Врио главы Ярославской области Евраев пообещал перспективы победителям кадрового конкурса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что лучшим участникам масштабного конкурса для формирования резерва управленческих кадров "Ярославский резерв" предложат различные управленческие должности на региональном и муниципальном уровнях, сообщает правительство региона.
Конкурс стартовал 24 февраля. По данным правительства региона, менее чем за две недели с момента открытия регистрации заявки на участие подали почти 2 тысячи человек. Евраев позитивно оценил тот факт, что конкурс вызвал интерес у ярославцев.
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"Это хороший старт, который позволяет рассчитывать на успех проекта. Наш регион находится на очень важном этапе развития, мы нацелены на стабилизацию экономики и ее последующий рост, реализацию инфраструктурных проектов и всех социальных программ. И для этого нам нужны квалифицированные кадры", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Говоря о возможностях трудоустройства для лучших участников проекта, глава региона отметил, что им будут предложены различные управленческие должности и на региональном, и на муниципальном уровнях.
"Это руководители и заместители руководителей органов власти, и замы глав районов, и начальники отделов, и руководители подведомственных учреждений. Квалифицированные специалисты, безусловно, получат возможность проявить себя. Предлагаемые должности будут соответствовать уровню знаний и навыков победителей проекта", – подчеркнул Михаил Евраев.
Организатором кадрового проекта "Ярославский резерв" выступает врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. В связи с многочисленными обращениями организаторы конкурса по инициативе главы региона отменили возрастные ограничения при регистрации участников, теперь это все совершеннолетние граждане России. Одним из главных требований к кандидатам является наличие высшего образования.
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