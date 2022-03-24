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В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 24.03.2022
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В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР
В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 24.03.2022
В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР
Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, важно избегать действий, которые могут усилить напряженность, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:08
2022-03-24T13:08
в мире
космос - риа наука
кндр (северная корея)
хоккайдо
японское море
министерство обороны японии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, важно избегать действий, которые могут усилить напряженность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски. Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести", - сказал Песков.Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.
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кндр (северная корея)
хоккайдо
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в мире, космос - риа наука, кндр (северная корея), хоккайдо, японское море, министерство обороны японии
13:08 24.03.2022
 
В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР

Песков: российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, важно избегать действий, которые могут усилить напряженность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски. Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести", - сказал Песков.
Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".
По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:48
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН
 
В миреКосмос - РИА НаукаКНДР (Северная Корея)ХоккайдоЯпонское мореМинистерство обороны Японии
 
 
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