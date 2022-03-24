https://ria.ru/20220324/kndr-1779840175.html

В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР

В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 24.03.2022

В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР

Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, важно избегать действий, которые могут усилить напряженность, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:08

2022-03-24T13:08

2022-03-24T13:08

в мире

космос - риа наука

кндр (северная корея)

хоккайдо

японское море

министерство обороны японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, важно избегать действий, которые могут усилить напряженность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски. Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести", - сказал Песков.Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.

https://ria.ru/20220324/kndr-1779834292.html

кндр (северная корея)

хоккайдо

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, космос - риа наука, кндр (северная корея), хоккайдо, японское море, министерство обороны японии