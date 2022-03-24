В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР
Песков: российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском КНДР
Московский Кремль
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, важно избегать действий, которые могут усилить напряженность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски. Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести", - сказал Песков.
Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".
По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.