Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/kndr-1779834292.html
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 24.03.2022
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением множества резолюций Совета безопасности ООН и ненужной эскалацией напряженности в регионе. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:48
2022-03-24T13:05
в мире
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением множества резолюций Совета безопасности ООН и ненужной эскалацией напряженности в регионе.Президент США Джо Байден и его команда по национальной безопасности после произошедшего в четверг пуска оценивают ситуацию в тесной координации с союзниками.Белый дом ожидает, что в будущем КНДР осуществит новые запуски."Этот запуск - вопиющее нарушение множества резолюций Совета безопасности ООН, без необходимости повышает напряженность и риск дестабилизации ситуации в области безопасности в регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.В Белом доме также считают, что "КНДР продолжает ставить интересы программы по оружию массового поражения и баллистическим ракетам выше своего народа".Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.
https://ria.ru/20220324/koreya-1779822687.html
https://ria.ru/20220324/kndr-1779816770.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея)
12:48 24.03.2022 (обновлено: 13:05 24.03.2022)
 
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН

Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН и ненужной эскалацией

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением множества резолюций Совета безопасности ООН и ненужной эскалацией напряженности в регионе.
Президент США Джо Байден и его команда по национальной безопасности после произошедшего в четверг пуска оценивают ситуацию в тесной координации с союзниками.
Белый дом ожидает, что в будущем КНДР осуществит новые запуски.
"Этот запуск - вопиющее нарушение множества резолюций Совета безопасности ООН, без необходимости повышает напряженность и риск дестабилизации ситуации в области безопасности в регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме также считают, что "КНДР продолжает ставить интересы программы по оружию массового поражения и баллистическим ракетам выше своего народа".
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:07
Сеул провел собственные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР
Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".
По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 11:45
Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии и мира, заявил Кисида
 
В миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала