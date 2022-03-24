12:48 24.03.2022 (обновлено: 13:05 24.03.2022)
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН
Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН и ненужной эскалацией
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Белый дом назвал пуск ракеты КНДР нарушением множества резолюций Совета безопасности ООН и ненужной эскалацией напряженности в регионе.
Президент США Джо Байден и его команда по национальной безопасности после произошедшего в четверг пуска оценивают ситуацию в тесной координации с союзниками.
Белый дом ожидает, что в будущем КНДР осуществит новые запуски.
"Этот запуск - вопиющее нарушение множества резолюций Совета безопасности ООН, без необходимости повышает напряженность и риск дестабилизации ситуации в области безопасности в регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме также считают, что "КНДР продолжает ставить интересы программы по оружию массового поражения и баллистическим ракетам выше своего народа".
Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".
По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.