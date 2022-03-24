https://ria.ru/20220324/kndr-1779816770.html

Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии и мира, заявил Кисида

Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии и мира, заявил Кисида - РИА Новости, 24.03.2022

Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии и мира, заявил Кисида

Продолжающиеся ракетные испытания КНДР, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, является серьезной угрозой безопасности не только РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:45

2022-03-24T11:45

2022-03-24T11:45

в мире

япония

кндр (северная корея)

министерство обороны японии

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ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Продолжающиеся ракетные испытания КНДР, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, является серьезной угрозой безопасности не только Японии, но и для всего региона и мирового сообщества, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.Трансляция пресс-конференции по его прилету в Бельгию, где он позже примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки", велась телеканалом NHK."Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи, в том числе, осуществленный сегодня пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, представляет собой угрозу безопасности не только для Японии, но и для всего региона и международного сообщества. Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Мы решительно осуждаем это и направили протест", - отметил глава японского правительства.Кисида также подчеркнул, что правительство Японии "намерено продолжать тесное взаимодействие с США, Южной Кореей и другими странами" по данному вопросу.Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо.По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.В свою очередь, представители японского оборонного ведомства сообщили агентству Киодо, что время полета, а также достигнутая высота стали рекордно большими для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.

https://ria.ru/20220316/snaryad-1778368726.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, кндр (северная корея), министерство обороны японии, оон, сша