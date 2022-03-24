https://ria.ru/20220324/kndr-1779809946.html
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 24.03.2022
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР
Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:16
2022-03-24T11:16
2022-03-24T11:37
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436544_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcd5f72668b525f1fe97e00b9591cd32.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя информацию о выпущенной, предположительно, КНДР ракете."Он (радиационный фон - ред.) в норме, по краю в пределах 11-15 мкр/ч", - сообщил Чулков.Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что за последние часы в Японском море "не фиксировалось сейсмособытий".Ранее агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передавало, что Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".
https://ria.ru/20220324/kndr-1779784288.html
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436544_190:0:1150:720_1920x0_80_0_0_6be4758e0e6a1bf317e606361cf49ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, японское море, кндр (северная корея), в мире
11:16 24.03.2022 (обновлено: 11:37 24.03.2022)
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР
Примгидромет: радиационный фон в Приморье не изменился после пуска северокорейской ракеты