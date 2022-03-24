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Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 24.03.2022
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Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 24.03.2022
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР
Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:16
2022-03-24T11:37
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя информацию о выпущенной, предположительно, КНДР ракете."Он (радиационный фон - ред.) в норме, по краю в пределах 11-15 мкр/ч", - сообщил Чулков.Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что за последние часы в Японском море "не фиксировалось сейсмособытий".Ранее агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передавало, что Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".
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южная корея
японское море
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южная корея, японское море, кндр (северная корея), в мире
11:16 24.03.2022 (обновлено: 11:37 24.03.2022)
 
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР

Примгидромет: радиационный фон в Приморье не изменился после пуска северокорейской ракеты

© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкРусский мост во Владивостоке
Русский мост во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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Русский мост во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя информацию о выпущенной, предположительно, КНДР ракете.
"Он (радиационный фон - ред.) в норме, по краю в пределах 11-15 мкр/ч", - сообщил Чулков.
Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что за последние часы в Японском море "не фиксировалось сейсмособытий".
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передавало, что Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:46
КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили СМИ
 
Южная КореяЯпонское мореКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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