https://ria.ru/20220324/kndr-1779809946.html

Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР

Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 24.03.2022

Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР

Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:16

2022-03-24T11:16

2022-03-24T11:37

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя информацию о выпущенной, предположительно, КНДР ракете."Он (радиационный фон - ред.) в норме, по краю в пределах 11-15 мкр/ч", - сообщил Чулков.Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что за последние часы в Японском море "не фиксировалось сейсмособытий".Ранее агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передавало, что Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".

https://ria.ru/20220324/kndr-1779784288.html

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

южная корея, японское море, кндр (северная корея), в мире