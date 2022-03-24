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Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков - РИА Новости, 24.03.2022
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Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков - РИА Новости, 24.03.2022
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков
Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:27
2022-03-24T10:46
в мире
кндр (северная корея)
япония
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ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что дает основание предположить, что был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, заявил на пресс-конференции вице-министр обороны Макото Оники."Северная Корея, как мы полагаем, в 14.33 по японскому времени (08.33 мск) произвела пуск одной баллистической ракеты. Предположительно, в 15.44 по японскому времени (09.44 мск) она упала в водах префектуры Аомори. Общее время полета – 71 минута. Ракета преодолела расстояние в 1100 километров, достигнув максимальной высоты полета свыше 6 тысяч километров", - отметил он.Оники также подчеркнул, что такие характеристики полета дают основание "не исключать вероятность того, что был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа"."Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи и по дипломатическим каналам нам был заявлен протест", - добавил вице-министр.
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в мире, кндр (северная корея), япония
10:27 24.03.2022 (обновлено: 10:46 24.03.2022)
 
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

В Минобороны Японии не исключили, что КНДР могла запустить МБР нового типа

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
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ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что дает основание предположить, что был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, заявил на пресс-конференции вице-министр обороны Макото Оники.
"Северная Корея, как мы полагаем, в 14.33 по японскому времени (08.33 мск) произвела пуск одной баллистической ракеты. Предположительно, в 15.44 по японскому времени (09.44 мск) она упала в водах префектуры Аомори. Общее время полета – 71 минута. Ракета преодолела расстояние в 1100 километров, достигнув максимальной высоты полета свыше 6 тысяч километров", - отметил он.
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Оники также подчеркнул, что такие характеристики полета дают основание "не исключать вероятность того, что был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа".
"Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи и по дипломатическим каналам нам был заявлен протест", - добавил вице-министр.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Япония
 
 
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