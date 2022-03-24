https://ria.ru/20220324/kndr-1779798463.html

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков - РИА Новости, 24.03.2022

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:27

2022-03-24T10:27

2022-03-24T10:46

в мире

кндр (северная корея)

япония

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ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что дает основание предположить, что был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, заявил на пресс-конференции вице-министр обороны Макото Оники."Северная Корея, как мы полагаем, в 14.33 по японскому времени (08.33 мск) произвела пуск одной баллистической ракеты. Предположительно, в 15.44 по японскому времени (09.44 мск) она упала в водах префектуры Аомори. Общее время полета – 71 минута. Ракета преодолела расстояние в 1100 километров, достигнув максимальной высоты полета свыше 6 тысяч километров", - отметил он.Оники также подчеркнул, что такие характеристики полета дают основание "не исключать вероятность того, что был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа"."Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи и по дипломатическим каналам нам был заявлен протест", - добавил вице-министр.

https://ria.ru/20220310/kndr-1777455217.html

кндр (северная корея)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), япония