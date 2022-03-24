10:27 24.03.2022 (обновлено: 10:46 24.03.2022)
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков
В Минобороны Японии не исключили, что КНДР могла запустить МБР нового типа
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что дает основание предположить, что был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, заявил на пресс-конференции вице-министр обороны Макото Оники.
"Северная Корея, как мы полагаем, в 14.33 по японскому времени (08.33 мск) произвела пуск одной баллистической ракеты. Предположительно, в 15.44 по японскому времени (09.44 мск) она упала в водах префектуры Аомори. Общее время полета – 71 минута. Ракета преодолела расстояние в 1100 километров, достигнув максимальной высоты полета свыше 6 тысяч километров", - отметил он.
Оники также подчеркнул, что такие характеристики полета дают основание "не исключать вероятность того, что был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа".
"Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи и по дипломатическим каналам нам был заявлен протест", - добавил вице-министр.