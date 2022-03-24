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СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря - РИА Новости, 24.03.2022
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СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря - РИА Новости, 24.03.2022
СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря
Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно баллистическую ракету большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:48
2022-03-24T10:04
в мире
кндр (северная корея)
японское море
южная корея
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СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно баллистическую ракету большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что Северная Корея пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете (МБР). Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. 27 февраля и 5 марта КНДР из района аэропорта Сунан произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника. Сеул и Вашингтон позже обвинили Пхеньян в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем он испытал новую МБР "Хвасон-17", представленную во время военного парада в октябре 2020 года.Также по данным источников среди южнокорейских и японских военных, Северная Корея 16 марта произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, опять же, из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Пуск закончился "неудачей сразу после старта", ракета взорвалась в воздухе на высоте до 20 километров.По мнению агентства Ренхап, нынешний пуск может быть повторным испытанием функциональности той же ракеты, чтобы усовершенствовать ее.Как заявлял ранее эксперт РИА Новости, КНДР в ближайшее время может провести запуск спутника, чтобы посмотреть на реакцию новой администрации в Южной Корее, где 9 марта прошли президентские выборы. Не исключается также и вероятность ядерного испытания в мае-июне.
https://ria.ru/20220311/ssha-1777573660.html
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кндр (северная корея)
японское море
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в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея
09:48 24.03.2022 (обновлено: 10:04 24.03.2022)
 
СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря

Агентство Ренхап: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно баллистическую ракету большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Северная Корея пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 00:04
США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты
Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете (МБР). Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".
Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. 27 февраля и 5 марта КНДР из района аэропорта Сунан произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника. Сеул и Вашингтон позже обвинили Пхеньян в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем он испытал новую МБР "Хвасон-17", представленную во время военного парада в октябре 2020 года.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 02:52
СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет
Также по данным источников среди южнокорейских и японских военных, Северная Корея 16 марта произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, опять же, из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Пуск закончился "неудачей сразу после старта", ракета взорвалась в воздухе на высоте до 20 километров.
По мнению агентства Ренхап, нынешний пуск может быть повторным испытанием функциональности той же ракеты, чтобы усовершенствовать ее.
Как заявлял ранее эксперт РИА Новости, КНДР в ближайшее время может провести запуск спутника, чтобы посмотреть на реакцию новой администрации в Южной Корее, где 9 марта прошли президентские выборы. Не исключается также и вероятность ядерного испытания в мае-июне.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореЮжная Корея
 
 
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