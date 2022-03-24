https://ria.ru/20220324/kndr-1779792300.html

СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря - РИА Новости, 24.03.2022

СМИ: КНДР запустила ракету большой дальности в сторону Японского моря

Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно баллистическую ракету большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:48

2022-03-24T09:48

2022-03-24T10:04

в мире

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

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СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Северная Корея пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно баллистическую ракету большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что Северная Корея пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете (МБР). Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. 27 февраля и 5 марта КНДР из района аэропорта Сунан произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника. Сеул и Вашингтон позже обвинили Пхеньян в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем он испытал новую МБР "Хвасон-17", представленную во время военного парада в октябре 2020 года.Также по данным источников среди южнокорейских и японских военных, Северная Корея 16 марта произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, опять же, из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Пуск закончился "неудачей сразу после старта", ракета взорвалась в воздухе на высоте до 20 километров.По мнению агентства Ренхап, нынешний пуск может быть повторным испытанием функциональности той же ракеты, чтобы усовершенствовать ее.Как заявлял ранее эксперт РИА Новости, КНДР в ближайшее время может провести запуск спутника, чтобы посмотреть на реакцию новой администрации в Южной Корее, где 9 марта прошли президентские выборы. Не исключается также и вероятность ядерного испытания в мае-июне.

https://ria.ru/20220311/ssha-1777573660.html

https://ria.ru/20220227/pusk-1775323079.html

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея