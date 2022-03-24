08:46 24.03.2022 (обновлено: 09:07 24.03.2022)
КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили СМИ
Агентство Ренхап: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным агентства Рейтер, которое ссылается на береговую охрану Японии, речь может идти о баллистической ракете.
О возможном ракетном пуске КНДР сообщила береговая охрана Японии, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Предупреждение обнародовано в 14.38 по местному времени (08.38 мск).
При канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды в связи с возможным ракетным испытанием КНДР создан экстренный штаб.
"Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба", - передает телеканал NHK.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала года.