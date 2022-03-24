https://ria.ru/20220324/kndr-1779784288.html

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили СМИ

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.03.2022

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили СМИ

Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:46

2022-03-24T08:46

2022-03-24T09:07

в мире

кндр (северная корея)

япония

пхеньян

фумио кисида

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.По данным агентства Рейтер, которое ссылается на береговую охрану Японии, речь может идти о баллистической ракете.О возможном ракетном пуске КНДР сообщила береговая охрана Японии, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Предупреждение обнародовано в 14.38 по местному времени (08.38 мск).При канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды в связи с возможным ракетным испытанием КНДР создан экстренный штаб."Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба", - передает телеканал NHK.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала года.

https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777573877.html

кндр (северная корея)

япония

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), япония, пхеньян, фумио кисида