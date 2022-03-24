https://ria.ru/20220324/kitay-1779924706.html

Минобороны КНР призвало США объяснить цели их военно-биологических проектов

Минобороны КНР призвало США объяснить цели их военно-биологических проектов - РИА Новости, 24.03.2022

Минобороны КНР призвало США объяснить цели их военно-биологических проектов

США должны объяснить миру, каковы цели их военно-биологических проектов и почему о них нет детальной информации, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:52

2022-03-24T18:52

2022-03-24T19:21

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. США должны объяснить миру, каковы цели их военно-биологических проектов и почему о них нет детальной информации, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.Он также задался вопросами, почему, если американская лаборатория на Украине занимается только научными исследованиями и мониторингом заболеваний, в этот проект так глубоко вовлечен Пентагон, и почему США на протяжении 20 лет были против создания многостороннего механизма проверки Конвенции по биологическому оружию."По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение", - подчеркнул он.Представитель оборонного ведомства Китая подчеркнул, что Пекин всегда выступал за полный запрет и полное уничтожение всех видов оружия массового уничтожения, включая биологическое оружие, и решительно выступает против разработки, обладания или применения биологического любой страной при каких бы то ни было обстоятельствах."Мы призываем США открыто, прозрачно и ответственно отреагировать на обеспокоенность международного сообщества, добросовестно выполнять свои обязательства по Конвенции, предоставить всестороннее объяснение своей военно-биологической деятельности внутри страны и за границей, а также дать согласие на многостороннюю проверку", - добавил он.Военно-биологической деятельности США не хватает прозрачности, существуют риски безопасности, которые нельзя игнорировать, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Соответствующей деятельности США серьезно не хватает прозрачности, существует скрытая угроза безопасности, которую нельзя игнорировать", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении министерство обороны Китая.Он отметил, что биологическое оружие является оружием массового уничтожения, а военно-биологическая деятельность представляет собой серьезную проблему, которая затрагивает глобальный мир и безопасность, а также интересы безопасности всех стран."Китай считает, что любая информация и зацепка, касающаяся военно-биологической деятельности, должна вызывать повышенное внимание международного сообщества", - подчеркнул представитель МО КНР.Он также указал, что ранее в местах расположения нескольких заграничных военно-биологических лабораторий США были вспышки редких эпидемий, что вызывало протесты и сомнения многих стран.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220324/kitay-1779905751.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

у цянь, сша, россия, мид кнр, минобороны китая, министерство обороны сша, китай, в мире, украина