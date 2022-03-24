https://ria.ru/20220324/kitay-1779905751.html

В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем

В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем - РИА Новости, 24.03.2022

В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем

Воссоединение Тайваня с материковым Китаем является исторической тенденцией, ни один человек, никакая сила этому не помешают, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:37

2022-03-24T17:37

2022-03-24T18:41

в мире

китай

тайвань

у цянь

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Воссоединение Тайваня с материковым Китаем является исторической тенденцией, ни один человек, никакая сила этому не помешают, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Тайвань - это не Украина, и тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского. Основное отличие в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства", - заявил У Цянь, комментируя сообщения о том, что после начала украинского кризиса власти на Тайване пытаются связать украинский и тайваньский вопрос и раздуть угрозу со стороны КНР. Он подчеркнул, что "два берега Тайваньского пролива должны воссоединиться, и они непременно воссоединятся, это историческая тенденция, ни один человек и никакая сила этому не помешает".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220316/kitay-1778415179.html

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, у цянь