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В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем - РИА Новости, 24.03.2022
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В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем
В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем - РИА Новости, 24.03.2022
В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем
Воссоединение Тайваня с материковым Китаем является исторической тенденцией, ни один человек, никакая сила этому не помешают, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:37
2022-03-24T18:41
в мире
китай
тайвань
у цянь
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Воссоединение Тайваня с материковым Китаем является исторической тенденцией, ни один человек, никакая сила этому не помешают, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Тайвань - это не Украина, и тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского. Основное отличие в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства", - заявил У Цянь, комментируя сообщения о том, что после начала украинского кризиса власти на Тайване пытаются связать украинский и тайваньский вопрос и раздуть угрозу со стороны КНР. Он подчеркнул, что "два берега Тайваньского пролива должны воссоединиться, и они непременно воссоединятся, это историческая тенденция, ни один человек и никакая сила этому не помешает".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220316/kitay-1778415179.html
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в мире, китай, тайвань, у цянь
17:37 24.03.2022 (обновлено: 18:41 24.03.2022)
 
В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем

Минобороны КНР: никакая сила не помешает воссоединению с Тайванем

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабли в порту города Гаосюн
Корабли в порту города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Корабли в порту города Гаосюн
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Воссоединение Тайваня с материковым Китаем является исторической тенденцией, ни один человек, никакая сила этому не помешают, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Тайвань - это не Украина, и тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского. Основное отличие в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства", - заявил У Цянь, комментируя сообщения о том, что после начала украинского кризиса власти на Тайване пытаются связать украинский и тайваньский вопрос и раздуть угрозу со стороны КНР. Он подчеркнул, что "два берега Тайваньского пролива должны воссоединиться, и они непременно воссоединятся, это историческая тенденция, ни один человек и никакая сила этому не помешает".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 12:05
Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций
 
В миреКитайТайваньУ Цянь
 
 
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