17:37 24.03.2022 (обновлено: 18:41 24.03.2022)
В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем
Минобороны КНР: никакая сила не помешает воссоединению с Тайванем
Корабли в порту города Гаосюн
ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Воссоединение Тайваня с материковым Китаем является исторической тенденцией, ни один человек, никакая сила этому не помешают, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Тайвань - это не Украина, и тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского. Основное отличие в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства", - заявил У Цянь, комментируя сообщения о том, что после начала украинского кризиса власти на Тайване пытаются связать украинский и тайваньский вопрос и раздуть угрозу со стороны КНР. Он подчеркнул, что "два берега Тайваньского пролива должны воссоединиться, и они непременно воссоединятся, это историческая тенденция, ни один человек и никакая сила этому не помешает".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.