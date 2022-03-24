https://ria.ru/20220324/kitay-1779896837.html
Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины
Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины
Постоянная клевета Вашингтона в адрес Пекина из-за Украины, позволяет международному сообществу увидеть привычку американских властей создавать провокации,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:04
2022-03-24T17:04
2022-03-24T19:18
китай
россия
в мире
сша
минобороны кнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Постоянная клевета Вашингтона в адрес Пекина из-за Украины, позволяет международному сообществу увидеть привычку американских властей создавать провокации, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.При этом он назвал ложной информацию о том, что Китай якобы поставляет вооружения для России.Также он опроверг высказывания сообщения СМИ о том, что Пекин знал о подготовке спецоперации. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна… Первоочередная задача заключается в том, чтобы все стороны проявляли сдержанность, содействовали разрядке напряженности, а не подливали масло в огонь, способствовали дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации ситуации", — заявил У Цянь.Биологическое оружиеОтдельно представитель Минобороны Китая затронул тему биологических лабораторий на территории Украины. Он выделил пять ключевых вопросов к американской администрации:"По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение", — подчеркнул У Цянь.Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине. Эти сообщения опровергли как в Москве, так и в Пекине. Позже издание сообщило, что США проинформировали союзников, что Китай якобы сигнализировал о готовности оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html
https://ria.ru/20220324/kitay-1779905751.html
китай
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, сша, минобороны кнр, украина
17:04 24.03.2022 (обновлено: 19:18 24.03.2022)
Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины
Минобороны Китая обвинило США в попытках создать провокации из-за ситуации на Украине
ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости.
Постоянная клевета Вашингтона в адрес Пекина из-за Украины, позволяет международному сообществу увидеть привычку американских властей создавать провокации, заявил
официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"США в последнее время вновь распространяют клевету о Китае из-за украинского вопроса, это позорно, и лишь позволяет международному сообществу как следует рассмотреть истинное лицо США
, которые имеют привычку распространять слухи и провоцировать проблемы", — отметил он.
При этом он назвал ложной информацию о том, что Китай якобы поставляет вооружения для России.
Также он опроверг высказывания сообщения СМИ о том, что Пекин знал о подготовке спецоперации.
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна… Первоочередная задача заключается в том, чтобы все стороны проявляли сдержанность, содействовали разрядке напряженности, а не подливали масло в огонь, способствовали дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации ситуации", — заявил У Цянь.
Биологическое оружие
Отдельно представитель Минобороны Китая затронул тему биологических лабораторий на территории Украины. Он выделил пять ключевых вопросов к американской администрации:
—Какова была реальная цель этих проектов?
—Почему американская информация не опубликовала подробной информации об этих исследованиях?
—Какая связь между биологическими лабораториями США за границей и министерством обороны США?
—Почему, если американская лаборатория на Украине занимается только научными исследованиями и мониторингом заболеваний, в этот проект так глубоко вовлечен Пентагон?
—Почему США 20 лет выступают против создания многостороннего механизма проверки Конвенции по биологическому оружию?
"По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение", — подчеркнул У Цянь.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы запросила у Китая
военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине
. Эти сообщения опровергли как в Москве
, так и в Пекине
. Позже издание сообщило, что США проинформировали союзников, что Китай якобы сигнализировал о готовности оказать военную помощь России
в связи со спецоперацией на Украине.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.