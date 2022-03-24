https://ria.ru/20220324/kitay-1779896837.html

Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины

Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2022

Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины

Постоянная клевета Вашингтона в адрес Пекина из-за Украины, позволяет международному сообществу увидеть привычку американских властей создавать провокации,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:04

2022-03-24T17:04

2022-03-24T19:18

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ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Постоянная клевета Вашингтона в адрес Пекина из-за Украины, позволяет международному сообществу увидеть привычку американских властей создавать провокации, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.При этом он назвал ложной информацию о том, что Китай якобы поставляет вооружения для России.Также он опроверг высказывания сообщения СМИ о том, что Пекин знал о подготовке спецоперации. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна… Первоочередная задача заключается в том, чтобы все стороны проявляли сдержанность, содействовали разрядке напряженности, а не подливали масло в огонь, способствовали дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации ситуации", — заявил У Цянь.Биологическое оружиеОтдельно представитель Минобороны Китая затронул тему биологических лабораторий на территории Украины. Он выделил пять ключевых вопросов к американской администрации:"По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение", — подчеркнул У Цянь.Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине. Эти сообщения опровергли как в Москве, так и в Пекине. Позже издание сообщило, что США проинформировали союзников, что Китай якобы сигнализировал о готовности оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, в мире, сша, минобороны кнр, украина