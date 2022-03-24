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Представитель МИД КНР призвала США извиниться за бомбардировки Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
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Представитель МИД КНР призвала США извиниться за бомбардировки Югославии
Представитель МИД КНР призвала США извиниться за бомбардировки Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
Представитель МИД КНР призвала США извиниться за бомбардировки Югославии
США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах каких-либо стран, пока не извинятся за ущерб, нанесенный другим государствам, в том... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:26
2022-03-24T17:24
в мире
мид кнр
китай
сербия
черногория
ирак
чжао лицзянь
хуа чуньин
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ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах каких-либо стран, пока не извинятся за ущерб, нанесенный другим государствам, в том числе Югославии 23 года назад, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Двадцать три года назад, 24 марта 1999 года, НАТО нанесла удары по бывшей Югославии, выпустив около 2,3 тысячи ракет, 14 тысяч снарядов, в том числе кассетных и содержащих обедненный уран", — написала дипломат в своем аккаунте в Twitter.По ее словам, в результате ударов НАТО по Югославии более двух тысяч мирных жителей погибли, тысячи получили ранения, а более 200 тысяч потеряли дома."США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах какой-либо страны, пока они не принесут извинения и компенсацию за ущерб и страдания, которые они принесли народам Югославии, Ирака, Сирии и Афганистана", — добавила Хуа Чуньин.Официальные представители МИД КНР не раз критиковали позицию западных стран в украинском вопросе. В частности, ранее Чжао Лицзянь с трибуны внешнеполитического ведомства в контексте событий на Украине обвинил НАТО, США и западные СМИ в лицемерной позиции по жертвам конфликтов. По его словам, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения, ни СМИ, ни правительства западных стран не проявляли беспокойства из-за гибели жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии.Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая того же года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения. Ранее миссия КНР при ЕС заявила, что Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары сил Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220323/yugoslaviya-1779633232.html
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в мире, мид кнр, китай, сербия, черногория, ирак, чжао лицзянь, хуа чуньин, оон, освободительная армия косово, признание днр и лнр в россии, сша, нато
16:26 24.03.2022 (обновлено: 17:24 24.03.2022)
 
Представитель МИД КНР призвала США извиниться за бомбардировки Югославии

Представитель МИД КНР призвала США извиниться за Югославию, прежде чем рассуждать о морали

© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая
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ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах каких-либо стран, пока не извинятся за ущерб, нанесенный другим государствам, в том числе Югославии 23 года назад, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Двадцать три года назад, 24 марта 1999 года, НАТО нанесла удары по бывшей Югославии, выпустив около 2,3 тысячи ракет, 14 тысяч снарядов, в том числе кассетных и содержащих обедненный уран", — написала дипломат в своем аккаунте в Twitter.
Нови-Сад во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 14:07
Удары по Югославии показали, что международного права нет, заявил экс-посол
По ее словам, в результате ударов НАТО по Югославии более двух тысяч мирных жителей погибли, тысячи получили ранения, а более 200 тысяч потеряли дома.
"США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах какой-либо страны, пока они не принесут извинения и компенсацию за ущерб и страдания, которые они принесли народам Югославии, Ирака, Сирии и Афганистана", — добавила Хуа Чуньин.
Официальные представители МИД КНР не раз критиковали позицию западных стран в украинском вопросе. В частности, ранее Чжао Лицзянь с трибуны внешнеполитического ведомства в контексте событий на Украине обвинил НАТО, США и западные СМИ в лицемерной позиции по жертвам конфликтов. По его словам, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения, ни СМИ, ни правительства западных стран не проявляли беспокойства из-за гибели жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии.
Славенко Терзич - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:25
Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая того же года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения. Ранее миссия КНР при ЕС заявила, что Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары сил Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
 
В миреМИД КНРКитайСербияЧерногорияИракЧжао ЛицзяньХуа ЧуньинООНОсвободительная армия КосовоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСШАНАТО
 
 
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