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Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний - РИА Новости, 24.03.2022
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Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний
Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний - РИА Новости, 24.03.2022
Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний
Китай будет защищать интересы своих компаний на фоне действий США, говорится в заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР, опубликованном на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:30
2022-03-24T15:32
экономика
технологии
сша
китай
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Китай будет защищать интересы своих компаний на фоне действий США, говорится в заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР, опубликованном на сайте ведомства.На минувшей неделе Вашингтон отозвал лицензии на работу в стране у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks и ее "дочки" ComNet, объяснив свои действия защитой национальной безопасности.В заявлении Министерства промышленности Китая это решение назвали несправедливым и призвали отменить его. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон перестать обобщать концепцию национальной безопасности и политизировать экономические вопросы.США должны создать честную и справедливую среду для инвестиций и развития китайских компаний, добавили в ведомстве."Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в тексте.В конце января Федеральная комиссия по связи (FCC) США также со ссылкой на соображения национальной безопасности отозвала разрешение у подразделения телекоммуникационной компании China Unicom. По мнению комиссии, China Unicom Americas в качестве дочерней компании китайского государственного предприятия подвергается влиянию и контролю со стороны властей КНР, а значит, компания с высокой вероятностью будет вынуждена выполнять запросы китайского правительства без достаточных юридических процедур, подлежащих независимому судебному надзору.
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экономика, технологии, сша, китай, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:30 24.03.2022 (обновлено: 15:32 24.03.2022)
 
Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний

Китай пообещал принять меры в ответ на отзывы лицензий у своих компаний в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
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ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Китай будет защищать интересы своих компаний на фоне действий США, говорится в заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР, опубликованном на сайте ведомства.
На минувшей неделе Вашингтон отозвал лицензии на работу в стране у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks и ее "дочки" ComNet, объяснив свои действия защитой национальной безопасности.
В заявлении Министерства промышленности Китая это решение назвали несправедливым и призвали отменить его. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон перестать обобщать концепцию национальной безопасности и политизировать экономические вопросы.
США должны создать честную и справедливую среду для инвестиций и развития китайских компаний, добавили в ведомстве.
"Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в тексте.
В конце января Федеральная комиссия по связи (FCC) США также со ссылкой на соображения национальной безопасности отозвала разрешение у подразделения телекоммуникационной компании China Unicom. По мнению комиссии, China Unicom Americas в качестве дочерней компании китайского государственного предприятия подвергается влиянию и контролю со стороны властей КНР, а значит, компания с высокой вероятностью будет вынуждена выполнять запросы китайского правительства без достаточных юридических процедур, подлежащих независимому судебному надзору.
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