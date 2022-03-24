https://ria.ru/20220324/kitay-1779789684.html

Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний

Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний - РИА Новости, 24.03.2022

Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний

Китай будет защищать интересы своих компаний на фоне действий США, говорится в заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР, опубликованном на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:30

2022-03-24T09:30

2022-03-24T15:32

экономика

технологии

сша

китай

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Китай будет защищать интересы своих компаний на фоне действий США, говорится в заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР, опубликованном на сайте ведомства.На минувшей неделе Вашингтон отозвал лицензии на работу в стране у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks и ее "дочки" ComNet, объяснив свои действия защитой национальной безопасности.В заявлении Министерства промышленности Китая это решение назвали несправедливым и призвали отменить его. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон перестать обобщать концепцию национальной безопасности и политизировать экономические вопросы.США должны создать честную и справедливую среду для инвестиций и развития китайских компаний, добавили в ведомстве."Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в тексте.В конце января Федеральная комиссия по связи (FCC) США также со ссылкой на соображения национальной безопасности отозвала разрешение у подразделения телекоммуникационной компании China Unicom. По мнению комиссии, China Unicom Americas в качестве дочерней компании китайского государственного предприятия подвергается влиянию и контролю со стороны властей КНР, а значит, компания с высокой вероятностью будет вынуждена выполнять запросы китайского правительства без достаточных юридических процедур, подлежащих независимому судебному надзору.

https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html

сша

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, сша, китай, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии