https://ria.ru/20220324/kitay-1779789684.html
Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний
Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний - РИА Новости, 24.03.2022
Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний
Китай будет защищать интересы своих компаний на фоне действий США, говорится в заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР, опубликованном на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:30
2022-03-24T09:30
2022-03-24T15:32
экономика
технологии
сша
китай
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Китай будет защищать интересы своих компаний на фоне действий США, говорится в заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР, опубликованном на сайте ведомства.На минувшей неделе Вашингтон отозвал лицензии на работу в стране у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks и ее "дочки" ComNet, объяснив свои действия защитой национальной безопасности.В заявлении Министерства промышленности Китая это решение назвали несправедливым и призвали отменить его. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон перестать обобщать концепцию национальной безопасности и политизировать экономические вопросы.США должны создать честную и справедливую среду для инвестиций и развития китайских компаний, добавили в ведомстве."Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в тексте.В конце января Федеральная комиссия по связи (FCC) США также со ссылкой на соображения национальной безопасности отозвала разрешение у подразделения телекоммуникационной компании China Unicom. По мнению комиссии, China Unicom Americas в качестве дочерней компании китайского государственного предприятия подвергается влиянию и контролю со стороны властей КНР, а значит, компания с высокой вероятностью будет вынуждена выполнять запросы китайского правительства без достаточных юридических процедур, подлежащих независимому судебному надзору.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, китай, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:30 24.03.2022 (обновлено: 15:32 24.03.2022)
Китай предупредил США об ответных мерах на отзывы лицензий у своих компаний
Китай пообещал принять меры в ответ на отзывы лицензий у своих компаний в США