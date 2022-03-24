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В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар" - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/kino-1779699892.html
В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар"
В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар" - РИА Новости, 24.03.2022
В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар"
Интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера (родственника того самого Ларса фон Триера), которая рассказывает о взрослении и... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:13
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спайк ли
изабель юппер
ларс фон триер
осло
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культура
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера (родственника того самого Ларса фон Триера), которая рассказывает о взрослении и поисках себя, выходит в российский прокат.Картина претендует на "Оскар" (в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке"), а также получила приз Каннского фестиваля за женскую роль и отмечена номинациями BAFTA, "Сезар" и других премий.В центре сюжета — история Юлии (Ренате Реинсве) из хорошей норвежской семьи, которая после школы начинает взрослую жизнь. Картина разделена на 12 символических глав, пролог и эпилог. В каждой части Юлия, живущая в Осло, пытается найти смысл существования и разобраться с личными проблемами.Сначала Триер показывает, как героиня поступает университет, планируя стать врачом, но через пару месяцев решает, что ей ближе психология. Затем увлекается фотографией, а после — писательством. При этом Юлия склонна к рефлексии и часто сомневается в выборе и ценностях — как своих, так и чужих.На протяжении картины героиня меняет не только профессии и специализации, но и возлюбленных, а также свое мнение по многим вопросам. Долгие романы сменяются быстрыми увлечениями, отношения с семьей не помогают восстановить душевное равновесие — и Юлии приходится приспосабливаться к обстоятельствам и узнавать новое о себе.Она часто действует импульсивно и описывает себя как "Бэмбэи на льду". Потому что даже отметив 30-летие, героиня не перестает ошибаться, сомневаться и рефлексировать.На примере Юлии Триер показывает обобщенный портрет современной эмансипированной европейской женщины и размышляет об одиночестве, границах свободы человека, трудностях личного выбора. А еще — пытается понять причины, по которым многие современные люди недовольны собой и почему они часто, как будто без причины, тревожатся за будущее.Триер миксует технику мамблкора (поджанр фильмов, в которых ставка делается на естественные, бытовые диалоги — Прим.ред.), ромкома, добавляя к этому нотку самоиронии и сатиру на сегодняшний день. Ведь сейчас случайный "лайк" в соцсети или новая реальность в эпоху #MeToo способны поменять очень многое.Визуально Триер делает ставку на лаконичный и светлый Осло, явно вдохновляясь аналогичными "одами городу" Годара с Трюффо и их Парижем или Скорсезе и Спайка Ли с Нью-Йорком. Не обходится без влияния картин Ингмара Бергмана, французской "новой волны" и Нового Голливуда.Йоаким — дальний родственник Ларса фон Триера. "Худший человек на свете" – его пятая полнометражная работа. Известность ему принесла драма "Громче чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер про отца и двоих сыновей, которые пытаются разгадать причину смерти матери. Также он снял картину "Тельма", где исследовал тему непокорности: главная героиня из консервативной семьи переживает первую запретную любовь в студенческие годы.Фильм "Худший человек на свете" выйдет в российский кинопрокат 24 марта, а в апреле будет доступен на видеосервисе Wink.
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спайк ли, изабель юппер, ларс фон триер, осло, париж, мартин скорсезе, франсуа трюффо, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры, нью-йорк (город)
11:13 24.03.2022 (обновлено: 11:14 24.03.2022)
 
В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар"

В прокат вышла интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" Триера о поиске себя

© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма Худший человек на свете
© arte France Cinéma (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера (родственника того самого Ларса фон Триера), которая рассказывает о взрослении и поисках себя, выходит в российский прокат.
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма Худший человек на свете
© arte France Cinéma (2021)
Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Картина претендует на "Оскар" (в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке"), а также получила приз Каннского фестиваля за женскую роль и отмечена номинациями BAFTA, "Сезар" и других премий.
В центре сюжета — история Юлии (Ренате Реинсве) из хорошей норвежской семьи, которая после школы начинает взрослую жизнь. Картина разделена на 12 символических глав, пролог и эпилог. В каждой части Юлия, живущая в Осло, пытается найти смысл существования и разобраться с личными проблемами.
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма Худший человек на свете
© arte France Cinéma (2021)
Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Сначала Триер показывает, как героиня поступает университет, планируя стать врачом, но через пару месяцев решает, что ей ближе психология. Затем увлекается фотографией, а после — писательством. При этом Юлия склонна к рефлексии и часто сомневается в выборе и ценностях — как своих, так и чужих.
На протяжении картины героиня меняет не только профессии и специализации, но и возлюбленных, а также свое мнение по многим вопросам. Долгие романы сменяются быстрыми увлечениями, отношения с семьей не помогают восстановить душевное равновесие — и Юлии приходится приспосабливаться к обстоятельствам и узнавать новое о себе.
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма Худший человек на свете
1 из 3
Кадр из фильма "Худший человек на свете"
© arte France Cinéma (2021)
© arte France Cinéma (2021)

Сцена из фильма "Худший человек на свете"

Кадр из фильма Худший человек на свете
2 из 3

Сцена из фильма "Худший человек на свете"

© arte France Cinéma (2021)
© arte France Cinéma (2021)

Фрагмент из фильма "Худший человек на свете"

Кадр из фильма Худший человек на свете
3 из 3

Фрагмент из фильма "Худший человек на свете"

© arte France Cinéma (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Худший человек на свете"
© arte France Cinéma (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Худший человек на свете"

© arte France Cinéma (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Худший человек на свете"

© arte France Cinéma (2021)
Она часто действует импульсивно и описывает себя как "Бэмбэи на льду". Потому что даже отметив 30-летие, героиня не перестает ошибаться, сомневаться и рефлексировать.
На примере Юлии Триер показывает обобщенный портрет современной эмансипированной европейской женщины и размышляет об одиночестве, границах свободы человека, трудностях личного выбора. А еще — пытается понять причины, по которым многие современные люди недовольны собой и почему они часто, как будто без причины, тревожатся за будущее.
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма Худший человек на свете
© arte France Cinéma (2021)
Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Триер миксует технику мамблкора (поджанр фильмов, в которых ставка делается на естественные, бытовые диалоги — Прим.ред.), ромкома, добавляя к этому нотку самоиронии и сатиру на сегодняшний день. Ведь сейчас случайный "лайк" в соцсети или новая реальность в эпоху #MeToo способны поменять очень многое.
Визуально Триер делает ставку на лаконичный и светлый Осло, явно вдохновляясь аналогичными "одами городу" Годара с Трюффо и их Парижем или Скорсезе и Спайка Ли с Нью-Йорком. Не обходится без влияния картин Ингмара Бергмана, французской "новой волны" и Нового Голливуда.
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма Худший человек на свете
© arte France Cinéma (2021)
Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Йоаким — дальний родственник Ларса фон Триера. "Худший человек на свете" – его пятая полнометражная работа. Известность ему принесла драма "Громче чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер про отца и двоих сыновей, которые пытаются разгадать причину смерти матери. Также он снял картину "Тельма", где исследовал тему непокорности: главная героиня из консервативной семьи переживает первую запретную любовь в студенческие годы.
Фильм "Худший человек на свете" выйдет в российский кинопрокат 24 марта, а в апреле будет доступен на видеосервисе Wink.
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