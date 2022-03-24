https://ria.ru/20220324/kino-1779699892.html

В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар"

В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар" - РИА Новости, 24.03.2022

В российский прокат вышел новый фильм Триера, претендующий на "Оскар"

Интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера (родственника того самого Ларса фон Триера), которая рассказывает о взрослении и... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:13

2022-03-24T11:13

2022-03-24T11:14

спайк ли

изабель юппер

ларс фон триер

осло

париж

мартин скорсезе

франсуа трюффо

культура

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера (родственника того самого Ларса фон Триера), которая рассказывает о взрослении и поисках себя, выходит в российский прокат.Картина претендует на "Оскар" (в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке"), а также получила приз Каннского фестиваля за женскую роль и отмечена номинациями BAFTA, "Сезар" и других премий.В центре сюжета — история Юлии (Ренате Реинсве) из хорошей норвежской семьи, которая после школы начинает взрослую жизнь. Картина разделена на 12 символических глав, пролог и эпилог. В каждой части Юлия, живущая в Осло, пытается найти смысл существования и разобраться с личными проблемами.Сначала Триер показывает, как героиня поступает университет, планируя стать врачом, но через пару месяцев решает, что ей ближе психология. Затем увлекается фотографией, а после — писательством. При этом Юлия склонна к рефлексии и часто сомневается в выборе и ценностях — как своих, так и чужих.На протяжении картины героиня меняет не только профессии и специализации, но и возлюбленных, а также свое мнение по многим вопросам. Долгие романы сменяются быстрыми увлечениями, отношения с семьей не помогают восстановить душевное равновесие — и Юлии приходится приспосабливаться к обстоятельствам и узнавать новое о себе.Она часто действует импульсивно и описывает себя как "Бэмбэи на льду". Потому что даже отметив 30-летие, героиня не перестает ошибаться, сомневаться и рефлексировать.На примере Юлии Триер показывает обобщенный портрет современной эмансипированной европейской женщины и размышляет об одиночестве, границах свободы человека, трудностях личного выбора. А еще — пытается понять причины, по которым многие современные люди недовольны собой и почему они часто, как будто без причины, тревожатся за будущее.Триер миксует технику мамблкора (поджанр фильмов, в которых ставка делается на естественные, бытовые диалоги — Прим.ред.), ромкома, добавляя к этому нотку самоиронии и сатиру на сегодняшний день. Ведь сейчас случайный "лайк" в соцсети или новая реальность в эпоху #MeToo способны поменять очень многое.Визуально Триер делает ставку на лаконичный и светлый Осло, явно вдохновляясь аналогичными "одами городу" Годара с Трюффо и их Парижем или Скорсезе и Спайка Ли с Нью-Йорком. Не обходится без влияния картин Ингмара Бергмана, французской "новой волны" и Нового Голливуда.Йоаким — дальний родственник Ларса фон Триера. "Худший человек на свете" – его пятая полнометражная работа. Известность ему принесла драма "Громче чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер про отца и двоих сыновей, которые пытаются разгадать причину смерти матери. Также он снял картину "Тельма", где исследовал тему непокорности: главная героиня из консервативной семьи переживает первую запретную любовь в студенческие годы.Фильм "Худший человек на свете" выйдет в российский кинопрокат 24 марта, а в апреле будет доступен на видеосервисе Wink.

https://ria.ru/20220309/kino-1776502817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

спайк ли, изабель юппер, ларс фон триер, осло, париж, мартин скорсезе, франсуа трюффо, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры, нью-йорк (город)