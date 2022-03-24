https://ria.ru/20220324/khranilischa-1779772337.html

Вучич: Сербия и Россия должны быстрее расширять хранилища нефти и газа

Вучич: Сербия и Россия должны быстрее расширять хранилища нефти и газа - РИА Новости, 24.03.2022

Вучич: Сербия и Россия должны быстрее расширять хранилища нефти и газа

Власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа, заявил в РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:58

2022-03-24T01:58

2022-03-24T01:58

экономика

россия

газпром

газпром нефть

евросоюз

сербия

александр вучич

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа, заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины сербский президент Александр Вучич.Президент Сербии в марте заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.Нефтяная индустрия Сербии (НИС), доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн."Мы должны быстро строить и (подземное газохранилище — ред.) Итебей, договариваться с россиянами о строительстве для хранения дополнительных объемов, неважно, сколько это стоит. Вы видели, что немцы сказали, что летом должны наполнить свои газохранилища. Мы если даже заполним хранилища газа, то нам недостаточно этих объемов", — указал Вучич. Ранее он говорил, что Сербия сейчас расходует до 13 миллионов кубометров газа ежедневно.Сербский лидер в декабре 2021 года сообщил, что планирует совместно с Россией расширять подземное газохранилище (ПХГ) "Банатски-Двор" с примерно 500 миллионов до 1 миллиарда кубометров и строить новое хранилище газа поблизости на месте нынешней газоизмерительной станции "Итебей" в населенном пункте близ Банатски-Двора в автономном крае Воеводина по направлению к границе Румынии.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. Директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.

https://ria.ru/20220324/obvineniya-1779769525.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779651607.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, газпром, газпром нефть, евросоюз, сербия, александр вучич, в мире