https://ria.ru/20220324/karikatury-1779895419.html

В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев

В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев - РИА Новости, 24.03.2022

В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo (Шарли Эбдо), в которых украинских РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:55

2022-03-24T16:55

2022-03-24T16:58

в мире

россия

европа

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo (Шарли Эбдо), в которых украинских беженцев сравнивают с животными.Ранее в сети появились материалы французского сатирического журнала Charlie Hebdo, известного своими карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году. В ряде материалов украинских беженцев сравнивают с животными."А как, кстати говоря, главе МИД Франции выпуск его французского издания Charlie Hebdo? Видел, следит или нет? Если не следит, я бы могла ему рассказать о том, что этот юмористический журнал, сатирическое издание, просто назвал украинцев животными", - сказала Захарова в ходе брифинга.По словам Захаровой, можно как угодно относиться к политикам и к режиму, можно как угодно упражняться в сатире и юморе, но если кто-то выступает в поддержку людей, гражданского населения, нужно следить за тем, как в их адрес высказываются СМИ."Где вообще хоть какое-то малейшее уважение к людям, которые вынуждены были покинуть свою страну и ищут прибежища в общем-то по всей Европе, которых не пускают на территорию РФ насильно... и при этом обзывают во французских СМИ животными", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, европа, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина