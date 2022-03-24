Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/karikatury-1779895419.html
В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев
В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев - РИА Новости, 24.03.2022
В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo (Шарли Эбдо), в которых украинских РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:55
2022-03-24T16:58
в мире
россия
европа
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo (Шарли Эбдо), в которых украинских беженцев сравнивают с животными.Ранее в сети появились материалы французского сатирического журнала Charlie Hebdo, известного своими карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году. В ряде материалов украинских беженцев сравнивают с животными."А как, кстати говоря, главе МИД Франции выпуск его французского издания Charlie Hebdo? Видел, следит или нет? Если не следит, я бы могла ему рассказать о том, что этот юмористический журнал, сатирическое издание, просто назвал украинцев животными", - сказала Захарова в ходе брифинга.По словам Захаровой, можно как угодно относиться к политикам и к режиму, можно как угодно упражняться в сатире и юморе, но если кто-то выступает в поддержку людей, гражданского населения, нужно следить за тем, как в их адрес высказываются СМИ."Где вообще хоть какое-то малейшее уважение к людям, которые вынуждены были покинуть свою страну и ищут прибежища в общем-то по всей Европе, которых не пускают на территорию РФ насильно... и при этом обзывают во французских СМИ животными", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html
россия
европа
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина
16:55 24.03.2022 (обновлено: 16:58 24.03.2022)
 
В МИД прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев

Захарова прокомментировала карикатуры Charlie Hebdo, где украинцев называют "животными"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo (Шарли Эбдо), в которых украинских беженцев сравнивают с животными.
Ранее в сети появились материалы французского сатирического журнала Charlie Hebdo, известного своими карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году. В ряде материалов украинских беженцев сравнивают с животными.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:56
Арабские СМИ в карикатурах критикуют позицию Запада по Украине
"А как, кстати говоря, главе МИД Франции выпуск его французского издания Charlie Hebdo? Видел, следит или нет? Если не следит, я бы могла ему рассказать о том, что этот юмористический журнал, сатирическое издание, просто назвал украинцев животными", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По словам Захаровой, можно как угодно относиться к политикам и к режиму, можно как угодно упражняться в сатире и юморе, но если кто-то выступает в поддержку людей, гражданского населения, нужно следить за тем, как в их адрес высказываются СМИ.
"Где вообще хоть какое-то малейшее уважение к людям, которые вынуждены были покинуть свою страну и ищут прибежища в общем-то по всей Европе, которых не пускают на территорию РФ насильно... и при этом обзывают во французских СМИ животными", - подчеркнула она.
 
В миреРоссияЕвропаФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала