https://ria.ru/20220324/kapusta-1779963672.html
Запасы капусты на Украине близки к истощению, предупредили аналитики
Запасы капусты на Украине близки к истощению, предупредили аналитики - РИА Новости, 24.03.2022
Запасы капусты на Украине близки к истощению, предупредили аналитики
Запасы белокочанной капусты на Украине близки к истощению, цена на ключевой компонент так называемого "борщевого набора" стремительно растет, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T23:35
2022-03-24T23:35
2022-03-24T23:35
экономика
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запасы белокочанной капусты на Украине близки к истощению, цена на ключевой компонент так называемого "борщевого набора" стремительно растет, сообщает международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.Аналитики со ссылкой на данные ежедневного мониторинга сообщают, что только за прошедшие выходные цены на капусту выросли в среднем на 40% и фактически достигли самых высоких показателей за всю историю независимости страны.Как отмечается, оптовые партии украинской капусты практически не поступают в свободную продажу. Производители, которые еще имеют достаточные объемы, в настоящее время не могут осуществлять систематические поставки из-за разрыва цепочек поставок.Из-за ажиотажа на внутреннем рынке цены на капусту растут практически ежедневно, достигнув цены 20-25 гривен за килограмм (0,68-0,85 доллара за килограмм).Текущие цены на капусту на Украине в среднем в 5,8 раза выше, чем в середине марта 2021 года. Причиной резкого роста цен стал низкий урожай на Украине, когда из-за резкого похолодания в октябре значительная часть урожая капусты погибла на полях, а качество собранной капусты зачастую не позволяло ее длительное хранение. Продолжающаяся девальвация украинской валюты также играет большую роль в росте цен на плодоовощную продукцию и капусту в частности, отмечает EastFruit.
https://ria.ru/20220324/prodovolstvie-1779944111.html
https://ria.ru/20220321/tseny-1779331227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина
Запасы капусты на Украине близки к истощению, предупредили аналитики
Платформа EastFruit зафиксировала рост цен на капусту и истощение ее запасов на Украине
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запасы белокочанной капусты на Украине близки к истощению, цена на ключевой компонент так называемого "борщевого набора" стремительно растет, сообщает международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.
Аналитики со ссылкой на данные ежедневного мониторинга сообщают, что только за прошедшие выходные цены на капусту выросли в среднем на 40% и фактически достигли самых высоких показателей за всю историю независимости страны.
Как отмечается, оптовые партии украинской капусты практически не поступают в свободную продажу. Производители, которые еще имеют достаточные объемы, в настоящее время не могут осуществлять систематические поставки из-за разрыва цепочек поставок.
Из-за ажиотажа на внутреннем рынке цены на капусту растут практически ежедневно, достигнув цены 20-25 гривен за килограмм (0,68-0,85 доллара за килограмм).
Текущие цены на капусту на Украине
в среднем в 5,8 раза выше, чем в середине марта 2021 года. Причиной резкого роста цен стал низкий урожай на Украине, когда из-за резкого похолодания в октябре значительная часть урожая капусты погибла на полях, а качество собранной капусты зачастую не позволяло ее длительное хранение. Продолжающаяся девальвация украинской валюты также играет большую роль в росте цен на плодоовощную продукцию и капусту в частности, отмечает EastFruit.