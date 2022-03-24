https://ria.ru/20220324/kapusta-1779963672.html

Запасы капусты на Украине близки к истощению, предупредили аналитики

Запасы капусты на Украине близки к истощению, предупредили аналитики - РИА Новости, 24.03.2022

Запасы капусты на Украине близки к истощению, предупредили аналитики

Запасы белокочанной капусты на Украине близки к истощению, цена на ключевой компонент так называемого "борщевого набора" стремительно растет, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T23:35

2022-03-24T23:35

2022-03-24T23:35

экономика

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запасы белокочанной капусты на Украине близки к истощению, цена на ключевой компонент так называемого "борщевого набора" стремительно растет, сообщает международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.Аналитики со ссылкой на данные ежедневного мониторинга сообщают, что только за прошедшие выходные цены на капусту выросли в среднем на 40% и фактически достигли самых высоких показателей за всю историю независимости страны.Как отмечается, оптовые партии украинской капусты практически не поступают в свободную продажу. Производители, которые еще имеют достаточные объемы, в настоящее время не могут осуществлять систематические поставки из-за разрыва цепочек поставок.Из-за ажиотажа на внутреннем рынке цены на капусту растут практически ежедневно, достигнув цены 20-25 гривен за килограмм (0,68-0,85 доллара за килограмм).Текущие цены на капусту на Украине в среднем в 5,8 раза выше, чем в середине марта 2021 года. Причиной резкого роста цен стал низкий урожай на Украине, когда из-за резкого похолодания в октябре значительная часть урожая капусты погибла на полях, а качество собранной капусты зачастую не позволяло ее длительное хранение. Продолжающаяся девальвация украинской валюты также играет большую роль в росте цен на плодоовощную продукцию и капусту в частности, отмечает EastFruit.

https://ria.ru/20220324/prodovolstvie-1779944111.html

https://ria.ru/20220321/tseny-1779331227.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, украина