https://ria.ru/20220324/kanal-1779880009.html

Канал в Италии прекратил работать с экспертом из-за его позиции по Украине

Канал в Италии прекратил работать с экспертом из-за его позиции по Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Канал в Италии прекратил работать с экспертом из-за его позиции по Украине

Итальянский телеканал Rai3 прекратил сотрудничество с известным экспертом, главой исследовательского центра международной безопасности при римском университете... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:07

2022-03-24T16:07

2022-03-24T16:27

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РИМ, 24 мар - РИА Новости. Итальянский телеканал Rai3 прекратил сотрудничество с известным экспертом, главой исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини после скандала, возникшего вокруг его высказываний по кризису на Украине и спецоперации РФ."Руководство Rai3 по согласованию с генеральным директором Rai сочло целесообразным не продолжать контракт, возникший по инициативе программы Cartabianca, который предусматривал плату за присутствие профессора Алессандро Орсини в эфире", - говорится в сообщении государственной телерадиокорпорации Rai.Выступая во вторник на крупной передаче Cartabianca ("Белая бумага" или "Карт-бланш" в переводе), Орсини заявил, что Европа должна позволить "выиграть войну на Украине" президенту РФ Владимиру Путину."Если бы Путин, находясь действительно в отчаянном состоянии, в котором он рискует проиграть войну на Украине, применил бы атомную бомбу, Европа несла бы за это моральную ответственность", - сказал, в частности, профессор. Также он выступил против оказания военной поддержки Украине, заявив, что "принятая нами воинственная поза привела к эскалации" конфликта.Высказывания Орсини вызвали волну критики в итальянских политических кругах, в особенности среди представителей левоцентристской Демократической партии, которая входит в правящую коалицию. Масла в огонь подлила заметка газеты Il Foglio, по утверждению которой Орсини за участие в записи шести передач должен был получить 12 тысяч евро.В частности, известный депутат от Демпартии Андреа Романо назвал неприемлемым выделение средств государственного вещателя на "финансование пропаганды Путина". Другой представитель Демпартии, президент области Эмилия-Романья Стефано Боначчини, в свою очередь, заявил, что Орсини имеет право на собственное мнение, но не за чужой счет.Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не нуждается в таких методах. Кроме того, в Москве ранее заявляли, что Россия ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779773759.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, италия, украина, ситуация в днр и лнр