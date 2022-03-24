22:59 24.03.2022 (обновлено: 23:54 24.03.2022)
Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе
Кадыров заявил, что чеченские силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя
Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как представители силовых структур республики проводят зачистки в Мариуполе.
В частности, им удалось полностью освободить Левобережный район.
"В ходе масштабных зачисток на отбитых у бандеровцев территориях, проводимых в городе Мариуполе чеченскими представителями силовых структур под руководством дорогих братьев Султана Рашаева и Исы Таймасханова, бойцы сталкиваются с интересными находками. Среди них помещения с боеприпасами, оружием, средствами связи", — написал Кадыров он в Telegram.
Глава Чечни подчеркнул, что действия российских военных направлены на защиту мирного населения.
"Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов", — заявил он.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.