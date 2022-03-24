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Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/kadyrov-1779960580.html
Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе
Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе - РИА Новости, 24.03.2022
Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как представители силовых структур республики проводят зачистки в Мариуполе. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:59
2022-03-24T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как представители силовых структур республики проводят зачистки в Мариуполе.В частности, им удалось полностью освободить Левобережный район."В ходе масштабных зачисток на отбитых у бандеровцев территориях, проводимых в городе Мариуполе чеченскими представителями силовых структур под руководством дорогих братьев Султана Рашаева и Исы Таймасханова, бойцы сталкиваются с интересными находками. Среди них помещения с боеприпасами, оружием, средствами связи", — написал Кадыров он в Telegram.Глава Чечни подчеркнул, что действия российских военных направлены на защиту мирного населения."Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов", — заявил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220324/medvedev-1779954656.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
22:59 24.03.2022 (обновлено: 23:54 24.03.2022)
 
Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе

Кадыров заявил, что чеченские силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как представители силовых структур республики проводят зачистки в Мариуполе.
В частности, им удалось полностью освободить Левобережный район.
"В ходе масштабных зачисток на отбитых у бандеровцев территориях, проводимых в городе Мариуполе чеченскими представителями силовых структур под руководством дорогих братьев Султана Рашаева и Исы Таймасханова, бойцы сталкиваются с интересными находками. Среди них помещения с боеприпасами, оружием, средствами связи", — написал Кадыров он в Telegram.
Глава Чечни подчеркнул, что действия российских военных направлены на защиту мирного населения.
"Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов", — заявил он.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
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