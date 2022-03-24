https://ria.ru/20220324/kadyrov-1779960580.html

Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе

Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе - РИА Новости, 24.03.2022

Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как представители силовых структур республики проводят зачистки в Мариуполе. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:59

2022-03-24T22:59

2022-03-24T23:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как представители силовых структур республики проводят зачистки в Мариуполе.В частности, им удалось полностью освободить Левобережный район."В ходе масштабных зачисток на отбитых у бандеровцев территориях, проводимых в городе Мариуполе чеченскими представителями силовых структур под руководством дорогих братьев Султана Рашаева и Исы Таймасханова, бойцы сталкиваются с интересными находками. Среди них помещения с боеприпасами, оружием, средствами связи", — написал Кадыров он в Telegram.Глава Чечни подчеркнул, что действия российских военных направлены на защиту мирного населения."Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов", — заявил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220324/medvedev-1779954656.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779846822.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф