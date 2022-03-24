https://ria.ru/20220324/kadyrov-1779929212.html

Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя

Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя - РИА Новости, 24.03.2022

Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя

Силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя, сообщил Рамзан Кадыров. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:14

2022-03-24T19:14

2022-03-24T23:14

мариуполь

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя, сообщил Рамзан Кадыров."Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html

https://ria.ru/20220324/mariupol-1779813815.html

мариуполь

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2022

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

мариуполь