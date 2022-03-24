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Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя - РИА Новости, 24.03.2022
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Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя
Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя - РИА Новости, 24.03.2022
Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя
Силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя, сообщил Рамзан Кадыров. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:14
2022-03-24T23:14
мариуполь
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя, сообщил Рамзан Кадыров."Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html
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мариуполь
19:14 24.03.2022 (обновлено: 23:14 24.03.2022)
 
Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя

Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя, сообщил Рамзан Кадыров.
"Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
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