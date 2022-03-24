https://ria.ru/20220324/it-1779879606.html
Правительство оценит результаты мер поддержки IT-отрасли на ЦИПР-2022
Правительство оценит результаты мер поддержки IT-отрасли на ЦИПР-2022 - РИА Новости, 24.03.2022
Правительство оценит результаты мер поддержки IT-отрасли на ЦИПР-2022
Правительство сможет оценить первые результаты разработанных государством мер поддержки IT-отрасли и совместно с профессиональным сообществом сформировать... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:05
2022-03-24T16:05
2022-03-24T16:05
it-компании
экономика
технологии
россия
глеб никитин
нижний новгород
дмитрий чернышенко
правительство рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство сможет оценить первые результаты разработанных государством мер поддержки IT-отрасли и совместно с профессиональным сообществом сформировать предложения по корректировке дальнейших действий на седьмой ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2022), которая пройдет 1-3 июня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Заместитель председателя правительства провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой обсуждалась подготовка к "ЦИПР-2022". Конференция пройдет в Нижнем Новгороде 1-3 июня 2022 года. По предложению губернатора региона Чернышенко возглавит оргкомитет "ЦИПР-2022"."Рассчитываем, что в этом году острота текущей повестки привлечет большее количество экспертов и руководителей IT-компаний. Мы сможем оценить первые результаты разработанных правительством мер и совместно с профессиональным сообществом сформировать предложения по корректировке дальнейших действий", - сказал Чернышенко.По его словам, правительство принимает беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли. Конференция станет площадкой, где будут обсуждаться в диалоге с властью, бизнесом и экспертами актуальные вопросы поддержки индустрии и вырабатываться совместные решения ее дальнейшего развития.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, запрещены поставки в РФ высокотехнологичной продукции. Многие мировые IT-гиганты приостановили свою деятельность в стране. В связи с этим власти РФ готовят комплекс мер по поддержке IT-отрасли.
https://ria.ru/20220322/it-spetsialisty-1779454595.html
https://ria.ru/20220324/professiya-1779858817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
it-компании, экономика, технологии, россия, глеб никитин, нижний новгород, дмитрий чернышенко, правительство рф, санкции
Правительство оценит результаты мер поддержки IT-отрасли на ЦИПР-2022
Вице-премьер Чернышенко: правительство оценит результаты поддержки IT-отрасли на ЦИПР-2022
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство сможет оценить первые результаты разработанных государством мер поддержки IT-отрасли и совместно с профессиональным сообществом сформировать предложения по корректировке дальнейших действий на седьмой ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2022), которая пройдет 1-3 июня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Заместитель председателя правительства провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
, на которой обсуждалась подготовка к "ЦИПР-2022". Конференция пройдет в Нижнем Новгороде
1-3 июня 2022 года. По предложению губернатора региона Чернышенко возглавит оргкомитет "ЦИПР-2022".
"Рассчитываем, что в этом году острота текущей повестки привлечет большее количество экспертов и руководителей IT-компаний. Мы сможем оценить первые результаты разработанных правительством мер и совместно с профессиональным сообществом сформировать предложения по корректировке дальнейших действий", - сказал Чернышенко.
По его словам, правительство принимает беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли. Конференция станет площадкой, где будут обсуждаться в диалоге с властью, бизнесом и экспертами актуальные вопросы поддержки индустрии и вырабатываться совместные решения ее дальнейшего развития.
Западные страны из-за ситуации на Украине
ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, запрещены поставки в РФ
высокотехнологичной продукции. Многие мировые IT-гиганты приостановили свою деятельность в стране. В связи с этим власти РФ готовят комплекс мер по поддержке IT-отрасли.