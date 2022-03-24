20:41 24.03.2022 (обновлено: 22:27 24.03.2022)
Трамп подал иск против Хилари Клинтон
Экс-президент США подал иск против Хилари Клинтон за теорию о сговоре с Россией
© AP Photo / John Locher Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространении ложных сведений о его сговоре с Россией.
"В преддверии президентских выборов 2016 года Хиллари Клинтон и ее приспешники срежиссировали немыслимый заговор, потрясающий сознание и бросающий вызов демократическим устоям нации. Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой", — сказано в заявлении.
Трамп утверждает, что единственной целью ответчиков было "очернить" его и подорвать шансы на выборах.
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