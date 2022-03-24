https://ria.ru/20220324/isk-1779943644.html

Трамп подал иск против Хилари Клинтон

Трамп подал иск против Хилари Клинтон - РИА Новости, 24.03.2022

Трамп подал иск против Хилари Клинтон

Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:41

2022-03-24T20:41

2022-03-24T22:27

в мире

сша

флорида

хиллари клинтон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространении ложных сведений о его сговоре с Россией.Трамп утверждает, что единственной целью ответчиков было "очернить" его и подорвать шансы на выборах.Иск против Клинтон, Демократического национального совета, прочих руководящих органов и функционеров партии подан в федеральный суд США восточного округа Флориды.

https://ria.ru/20220308/tramp-1777173150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, флорида, хиллари клинтон, дональд трамп