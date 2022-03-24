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Трамп подал иск против Хилари Клинтон - РИА Новости, 24.03.2022
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Трамп подал иск против Хилари Клинтон
Трамп подал иск против Хилари Клинтон - РИА Новости, 24.03.2022
Трамп подал иск против Хилари Клинтон
Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:41
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в мире
сша
флорида
хиллари клинтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространении ложных сведений о его сговоре с Россией.Трамп утверждает, что единственной целью ответчиков было "очернить" его и подорвать шансы на выборах.Иск против Клинтон, Демократического национального совета, прочих руководящих органов и функционеров партии подан в федеральный суд США восточного округа Флориды.
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в мире, сша, флорида, хиллари клинтон, дональд трамп
20:41 24.03.2022 (обновлено: 22:27 24.03.2022)
 
Трамп подал иск против Хилари Клинтон

Экс-президент США подал иск против Хилари Клинтон за теорию о сговоре с Россией

© AP Photo / John Locher Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
 Дональд Трамп и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространении ложных сведений о его сговоре с Россией.

"В преддверии президентских выборов 2016 года Хиллари Клинтон и ее приспешники срежиссировали немыслимый заговор, потрясающий сознание и бросающий вызов демократическим устоям нации. Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой", — сказано в заявлении.

Трамп утверждает, что единственной целью ответчиков было "очернить" его и подорвать шансы на выборах.
Иск против Клинтон, Демократического национального совета, прочих руководящих органов и функционеров партии подан в федеральный суд США восточного округа Флориды.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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В миреСШАФлоридаХиллари КлинтонДональд Трамп
 
 
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