https://ria.ru/20220324/insulin-1779868602.html
Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет
Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет - РИА Новости, 24.03.2022
Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет
Дефицита инсулина в РФ нет, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:19
2022-03-24T15:19
2022-03-24T15:37
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дефицита инсулина в РФ нет, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы. Он отметил, что препаратов для терапии щитовидной железы в России также достаточно, есть и зарубежные, и отечественные производители. Министр подчеркнул, что не следует закупать препараты впрок, так как они имеют ограниченный срок годности.
https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779448163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, диабет
15:19 24.03.2022 (обновлено: 15:37 24.03.2022)
Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет
Глава Минздрава Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет