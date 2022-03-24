https://ria.ru/20220324/insulin-1779868602.html

Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет

Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет - РИА Новости, 24.03.2022

Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет

Дефицита инсулина в РФ нет, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:19

2022-03-24T15:19

2022-03-24T15:37

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дефицита инсулина в РФ нет, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы. Он отметил, что препаратов для терапии щитовидной железы в России также достаточно, есть и зарубежные, и отечественные производители. Министр подчеркнул, что не следует закупать препараты впрок, так как они имеют ограниченный срок годности.

https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779448163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, диабет