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Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет - РИА Новости, 24.03.2022
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Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет
Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет - РИА Новости, 24.03.2022
Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет
Дефицита инсулина в РФ нет, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:19
2022-03-24T15:37
здоровье - общество
общество
россия
михаил мурашко
диабет
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дефицита инсулина в РФ нет, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы. Он отметил, что препаратов для терапии щитовидной железы в России также достаточно, есть и зарубежные, и отечественные производители. Министр подчеркнул, что не следует закупать препараты впрок, так как они имеют ограниченный срок годности.
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здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, диабет
15:19 24.03.2022 (обновлено: 15:37 24.03.2022)
 
Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет

Глава Минздрава Мурашко заверил, что дефицита инсулина в России нет

© Depositphotos / d_mrowkaЖенщина проверяет уровень глюкозы и вводит инсулин с помощью инсулиновой помпы перед едой
Женщина проверяет уровень глюкозы и вводит инсулин с помощью инсулиновой помпы перед едой - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / d_mrowka
Женщина проверяет уровень глюкозы и вводит инсулин с помощью инсулиновой помпы перед едой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дефицита инсулина в РФ нет, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы. Он отметил, что препаратов для терапии щитовидной железы в России также достаточно, есть и зарубежные, и отечественные производители. Министр подчеркнул, что не следует закупать препараты впрок, так как они имеют ограниченный срок годности.
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:31
Госдума приняла закон об обращении лекарств в условиях санкций
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияМихаил МурашкоДиабет
 
 
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