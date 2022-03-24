Индия щелкнула Британию по носу из-за Украины

13:36 24.03.2022 (обновлено: 13:37 24.03.2022)
СМИ: Индия отменила визит британской делегации на фоне событий на Украине
The Guardian: Индия отменила визит британской делегации на фоне событий на Украине
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Индия отменила визит британской делегации на фоне ситуации на Украине, пишет The Guardian.
"Визит межпартийной делегации во главе со спикером Палаты общин Линдси Хойлом в Индию отменили в последнюю минуту на фоне растущих разногласий с Индией", — указывает издание, добавляя, что это вызвано отказом Нью-Дели дистанцироваться от спецоперации России на Украине.
Ранее СМИ выяснили, что Индия разрешила России инвестиции в свои компании и закупила несколько миллионов баррелей российской нефти. Также сообщалось о переговорах по переходу на торговлю в валютной паре "рупия-рубль".
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.