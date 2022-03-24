https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779926476.html

Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани

Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани - РИА Новости, 24.03.2022

Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о создании межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России, сообщило... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:57

2022-03-24T18:57

2022-03-24T18:57

рязанская область

экономика

рязанская область

россия

агентство по технологическому развитию

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о создании межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России, сообщило правительство региона."Считаю, что создание в нашем регионе Межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России станет очень важным своевременным шагом. Мы уже получили поддержку Агентства по технологическому развитию, наших партнеров в Ассоциации кластеров и технопарков России, в Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Идея будет направлена руководителю Минпромторга РФ", - цитирует Любимова его пресс-служба.По словам губернатора, создание ассоциации - "еще один антикризисный формат помощи" для обеспечения бесперебойной работы предприятий. Он позволит выстроить новые логистические и производственные цепочки, развивать межрегиональную кооперацию с целью импортозамещения."Я готов лично связываться с каждым из губернаторов соседних областей и приглашать включаться в работу Межрегиональной ассоциации. У нас общие экономические вопросы, проблемы, и их решения гораздо эффективнее искать и находить тоже вместе", – сказал глава Рязанской области.Он уточнил, что предлагается создать на базе областного реестра, который ведется уже около месяца, единую базу данных по предприятиям всех соседних регионов, включая не только ЦФО, но и Приволжский федеральный округ. Там будут аккумулированы все потребности в сырье, комплектующих, логистических решениях, размещены отвечающие на эти запросы предложения от партнеров. Речь также идет о создании единой базы кейсов с типовыми решениями основных проблем. В регионе по этому направлению наработана хорошая практика."Уверен, что механизмы, заложенные в основу работы Межрегиональной ассоциации, позволят оперативно выстроить новые и прочные кооперационные цепочки, сформировать условия для дальнейшего импортозамещения, ускорить стабилизационные процессы экономики регионов", – отметил Любимов.

https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html

https://ria.ru/20220322/ryazan-1779452537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, рязанская область, россия, агентство по технологическому развитию, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии