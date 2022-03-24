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Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани - РИА Новости, 24.03.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779926476.html
Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани
Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани - РИА Новости, 24.03.2022
Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о создании межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России, сообщило... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:57
2022-03-24T18:57
рязанская область
экономика
рязанская область
россия
агентство по технологическому развитию
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
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РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о создании межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России, сообщило правительство региона."Считаю, что создание в нашем регионе Межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России станет очень важным своевременным шагом. Мы уже получили поддержку Агентства по технологическому развитию, наших партнеров в Ассоциации кластеров и технопарков России, в Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Идея будет направлена руководителю Минпромторга РФ", - цитирует Любимова его пресс-служба.По словам губернатора, создание ассоциации - "еще один антикризисный формат помощи" для обеспечения бесперебойной работы предприятий. Он позволит выстроить новые логистические и производственные цепочки, развивать межрегиональную кооперацию с целью импортозамещения."Я готов лично связываться с каждым из губернаторов соседних областей и приглашать включаться в работу Межрегиональной ассоциации. У нас общие экономические вопросы, проблемы, и их решения гораздо эффективнее искать и находить тоже вместе", – сказал глава Рязанской области.Он уточнил, что предлагается создать на базе областного реестра, который ведется уже около месяца, единую базу данных по предприятиям всех соседних регионов, включая не только ЦФО, но и Приволжский федеральный округ. Там будут аккумулированы все потребности в сырье, комплектующих, логистических решениях, размещены отвечающие на эти запросы предложения от партнеров. Речь также идет о создании единой базы кейсов с типовыми решениями основных проблем. В регионе по этому направлению наработана хорошая практика."Уверен, что механизмы, заложенные в основу работы Межрегиональной ассоциации, позволят оперативно выстроить новые и прочные кооперационные цепочки, сформировать условия для дальнейшего импортозамещения, ускорить стабилизационные процессы экономики регионов", – отметил Любимов.
https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html
https://ria.ru/20220322/ryazan-1779452537.html
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экономика, рязанская область, россия, агентство по технологическому развитию, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
18:57 24.03.2022
 
Межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани

Губернатор Любимов: межрегиональную ассоциацию импортозамещения создадут в Рязани

CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная РязаньРязань
Рязань - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная Рязань
Рязань
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о создании межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России, сообщило правительство региона.
"Считаю, что создание в нашем регионе Межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России станет очень важным своевременным шагом. Мы уже получили поддержку Агентства по технологическому развитию, наших партнеров в Ассоциации кластеров и технопарков России, в Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Идея будет направлена руководителю Минпромторга РФ", - цитирует Любимова его пресс-служба.
Казань - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:31Республика Татарстан
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По словам губернатора, создание ассоциации - "еще один антикризисный формат помощи" для обеспечения бесперебойной работы предприятий. Он позволит выстроить новые логистические и производственные цепочки, развивать межрегиональную кооперацию с целью импортозамещения.
"Я готов лично связываться с каждым из губернаторов соседних областей и приглашать включаться в работу Межрегиональной ассоциации. У нас общие экономические вопросы, проблемы, и их решения гораздо эффективнее искать и находить тоже вместе", – сказал глава Рязанской области.
Он уточнил, что предлагается создать на базе областного реестра, который ведется уже около месяца, единую базу данных по предприятиям всех соседних регионов, включая не только ЦФО, но и Приволжский федеральный округ. Там будут аккумулированы все потребности в сырье, комплектующих, логистических решениях, размещены отвечающие на эти запросы предложения от партнеров. Речь также идет о создании единой базы кейсов с типовыми решениями основных проблем. В регионе по этому направлению наработана хорошая практика.
"Уверен, что механизмы, заложенные в основу работы Межрегиональной ассоциации, позволят оперативно выстроить новые и прочные кооперационные цепочки, сформировать условия для дальнейшего импортозамещения, ускорить стабилизационные процессы экономики регионов", – отметил Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Рязанская областьЭкономикаРязанская областьРоссияАгентство по технологическому развитиюМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкции в отношении России
 
 
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