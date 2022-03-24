https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html
Татарстан создал центр импортозамещения для смягчения последствий санкций
Татарстан создал центр импортозамещения для смягчения последствий санкций - РИА Новости, 24.03.2022
Татарстан создал центр импортозамещения для смягчения последствий санкций
Центр импортозамещения создан в Татарстане для смягчения последствий санкционного давления, в нем аккумулируются данные о выпускаемой в стране импортозамещающей РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:31
2022-03-24T16:31
2022-03-24T16:31
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
санкции в отношении россии
россия
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КАЗАНЬ, 24 мар – РИА Новости. Центр импортозамещения создан в Татарстане для смягчения последствий санкционного давления, в нем аккумулируются данные о выпускаемой в стране импортозамещающей продукции и предложения для производителей по освоению востребованной продукции, сообщает министерство экономики республики."Для смягчения последствий санкционного давления в Татарстане усовершенствован функционал Регионального маркетингового центра (РМЦ). Созданный инструмент – это свод антисанкционных ресурсов под общим названием "Центр импортозамещения", - говорится в сообщении.Изначально РМЦ был создан на базе торгово-информационных ресурсов Агентства по госзаказу и стал инструментом, направленным на стимулирование внутреннего спроса. Новый механизм РМЦ позволяет осуществить сбор информации о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказать помощь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования в поисках замещающей продукции. В то же время ресурс содержит предложения для заводов-изготовителей, предприятий малого и среднего бизнеса, позволяющие освоить производство востребованной продукции.По информации регионального минэкономики, новый ресурс содержит разделы о ранее закупаемой импортной продукции и предложения по замещению. Реестр ранее закупаемой импортной продукции может быть использован производителями и продавцами при анализе информации по производству аналогичной импортозамещающей продукции. В разделе предложений по замещению реализована возможность собирать предложения производителей и продавцов о поставках необходимой продукции.Вся информация систематизирована в расширенном каталоге предложений импортозамещения. Систематизация производится по наименованию продукции, адресу производителя, региону страны и другим данным. Для удобства пользователей предусмотрен переход на предложения, опубликованные в общефедеральном ресурсе "Государственная информационная система промышленности".Отмечается, что покупатели-заказчики могут уже сейчас размещать извещения о проведении закупок импортозамещающей продукции в закупочном модуле РМЦ.
https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html
https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779334707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика татарстан (татарстан), санкции в отношении россии, россия
Татарстан создал центр импортозамещения для смягчения последствий санкций
Центр импортозамещения для смягчения последствий санкций создали в Татарстане
КАЗАНЬ, 24 мар – РИА Новости.
Центр импортозамещения создан в Татарстане для смягчения последствий санкционного давления, в нем аккумулируются данные о выпускаемой в стране импортозамещающей продукции и предложения для производителей по освоению востребованной продукции, сообщает
министерство экономики республики.
"Для смягчения последствий санкционного давления в Татарстане усовершенствован функционал Регионального маркетингового центра (РМЦ). Созданный инструмент – это свод антисанкционных ресурсов под общим названием "Центр импортозамещения", - говорится в сообщении.
Изначально РМЦ был создан на базе торгово-информационных ресурсов Агентства по госзаказу и стал инструментом, направленным на стимулирование внутреннего спроса. Новый механизм РМЦ позволяет осуществить сбор информации о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказать помощь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования в поисках замещающей продукции. В то же время ресурс содержит предложения для заводов-изготовителей, предприятий малого и среднего бизнеса, позволяющие освоить производство востребованной продукции.
По информации регионального минэкономики, новый ресурс содержит разделы о ранее закупаемой импортной продукции и предложения по замещению. Реестр ранее закупаемой импортной продукции может быть использован производителями и продавцами при анализе информации по производству аналогичной импортозамещающей продукции. В разделе предложений по замещению реализована возможность собирать предложения производителей и продавцов о поставках необходимой продукции.
Вся информация систематизирована в расширенном каталоге предложений импортозамещения. Систематизация производится по наименованию продукции, адресу производителя, региону страны и другим данным. Для удобства пользователей предусмотрен переход на предложения, опубликованные в общефедеральном ресурсе "Государственная информационная система промышленности".
Отмечается, что покупатели-заказчики могут уже сейчас размещать извещения о проведении закупок импортозамещающей продукции в закупочном модуле РМЦ.