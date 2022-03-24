https://ria.ru/20220324/gruzopotoki-1779904328.html

Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты

Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты - РИА Новости, 24.03.2022

Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты

В случае закрытия Латвией и Литвой портов для российских судов российские грузопотоки будут перенаправлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:30

2022-03-24T17:30

2022-03-24T17:32

латвия

прибалтика

литва

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В случае закрытия Латвией и Литвой портов для российских судов российские грузопотоки будут перенаправлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается портов Прибалтики, то та самая динамика, которую мы сейчас видим, я имею в виду нисходящую динамику в загрузке, она всем известна. Если политики этих стран решили еще больше снизить грузооборот в собственных портах, это их дело... В случае принятия очередного антироссийского решения Латвией и Литвой наши грузопотоки будут необходимым образом переориентированы. Российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут продолжать функционировать и ускоренно развиваться, а вот экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают", - сказала она на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

латвия

прибалтика

литва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

латвия, прибалтика, литва, россия, в мире, мария захарова