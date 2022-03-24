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Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты - РИА Новости, 24.03.2022
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Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты
Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты - РИА Новости, 24.03.2022
Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты
В случае закрытия Латвией и Литвой портов для российских судов российские грузопотоки будут перенаправлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:30
2022-03-24T17:32
латвия
прибалтика
литва
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В случае закрытия Латвией и Литвой портов для российских судов российские грузопотоки будут перенаправлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается портов Прибалтики, то та самая динамика, которую мы сейчас видим, я имею в виду нисходящую динамику в загрузке, она всем известна. Если политики этих стран решили еще больше снизить грузооборот в собственных портах, это их дело... В случае принятия очередного антироссийского решения Латвией и Литвой наши грузопотоки будут необходимым образом переориентированы. Российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут продолжать функционировать и ускоренно развиваться, а вот экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают", - сказала она на брифинге в четверг.
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латвия, прибалтика, литва, россия, в мире, мария захарова
17:30 24.03.2022 (обновлено: 17:32 24.03.2022)
 
Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты

МИД: Россия перенаправит грузопотоки, если Латвия и Литва закроют порты для ее судов

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Вид на Клайпедский морской торговый порт
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В случае закрытия Латвией и Литвой портов для российских судов российские грузопотоки будут перенаправлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается портов Прибалтики, то та самая динамика, которую мы сейчас видим, я имею в виду нисходящую динамику в загрузке, она всем известна. Если политики этих стран решили еще больше снизить грузооборот в собственных портах, это их дело... В случае принятия очередного антироссийского решения Латвией и Литвой наши грузопотоки будут необходимым образом переориентированы. Российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут продолжать функционировать и ускоренно развиваться, а вот экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают", - сказала она на брифинге в четверг.
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ЛатвияПрибалтикаЛитваРоссияВ миреМария Захарова
 
 
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