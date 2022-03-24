Рейтинг@Mail.ru
МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/gruppa-1779942309.html
МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране
МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране - РИА Новости, 24.03.2022
МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране
В состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:32
2022-03-24T20:32
в мире
россия
нато
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775133597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b24b5ca7aa8c1e2208ce34bef97d0e8a.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Один батальон боевой группы - венгерский, он был создан ранее нашим Минобороны... сейчас мы создали возможность для того, чтобы к этому батальону боевой группы присоединились другие страны-члены НАТО со своими солдатами. Пять стран: США, Турция, Хорватия, Черногория и Италия - заявили, что присоединятся... вероятно, в ближайшее время они делегируют несколько сотен солдат в этот венгерский батальон боевой группы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация).Ранее в четверг лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220324/polsha-1779933681.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775133597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3d498526dc5c4336b992747527873ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, венгрия
20:32 24.03.2022
 
МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране

МИД Венгрии заявил, что в боевую группу НАТО войдут военные из пяти стран членов-альянса

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Один батальон боевой группы - венгерский, он был создан ранее нашим Минобороны... сейчас мы создали возможность для того, чтобы к этому батальону боевой группы присоединились другие страны-члены НАТО со своими солдатами. Пять стран: США, Турция, Хорватия, Черногория и Италия - заявили, что присоединятся... вероятно, в ближайшее время они делегируют несколько сотен солдат в этот венгерский батальон боевой группы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация).
Ранее в четверг лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 19:43
Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО
 
В миреРоссияНАТОВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала