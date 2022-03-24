https://ria.ru/20220324/gruppa-1779942309.html

МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране

МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране - РИА Новости, 24.03.2022

МИД Венгрии рассказал о составе новой боевой группы НАТО в стране

В состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:32

2022-03-24T20:32

2022-03-24T20:32

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венгрия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Один батальон боевой группы - венгерский, он был создан ранее нашим Минобороны... сейчас мы создали возможность для того, чтобы к этому батальону боевой группы присоединились другие страны-члены НАТО со своими солдатами. Пять стран: США, Турция, Хорватия, Черногория и Италия - заявили, что присоединятся... вероятно, в ближайшее время они делегируют несколько сотен солдат в этот венгерский батальон боевой группы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация).Ранее в четверг лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, нато, венгрия