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Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан - РИА Новости, 24.03.2022
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Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан
Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан - РИА Новости, 24.03.2022
Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан
Правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:04
2022-03-24T14:28
общество
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином.Гранты молодым предпринимателямТак, на дополнительную помощь могут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет.На эти деньги могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.В бюджете на эти цели заложено более двух миллиардов рублей.Поддержка АПККроме того, власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства, продолжил Мишустин.В числе шагов, которые уже доказали свою эффективность, он назвал ежегодные субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, которые помогают им существенно снизить транспортные расходы. В 2022 году на эти цели в бюджете было предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей, но в новых условиях правительство выделит дополнительно еще два миллиарда. Таким образом объем перевозок по льготным тарифам увеличится как минимум на миллион тонн.Мишустин подчеркнул, что это позволит гарантировать поставки в регионы зерна и других культур, овощей, рыбы, а также минеральных удобрений.Детский отдыхТакже власти дополнительно профинансируют программу возврата половины стоимости путевок для детей.Он напомнил, что программа кешбэка заработает 31 марта, родители смогут заблаговременно выбрать для ребенка место отдыха.Поддержка регионовРазмер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году увеличат на десять процентов их собственных доходов, а сроки предоставления продлят.Он добавил, что президент еще накануне поручил оформить нормативную базу, расширяющую возможности регионов по финансированию своих расходов.
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общество, экономика, санкции в отношении россии
13:04 24.03.2022 (обновлено: 14:28 24.03.2022)
 
Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан

Мишустин: молодые предприниматели смогут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином.

Гранты молодым предпринимателям

Так, на дополнительную помощь могут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет.

"Они смогут получить на создание и развитие собственного дела грант от 100 до 500 тысяч рублей и до миллиона рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне", — указал глава правительства.

На эти деньги могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.
В бюджете на эти цели заложено более двух миллиардов рублей.
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Поддержка АПК

Кроме того, власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства, продолжил Мишустин.
"Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия. <...> Здесь нужны комплексные меры", — добавил премьер.
В числе шагов, которые уже доказали свою эффективность, он назвал ежегодные субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, которые помогают им существенно снизить транспортные расходы. В 2022 году на эти цели в бюджете было предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей, но в новых условиях правительство выделит дополнительно еще два миллиарда. Таким образом объем перевозок по льготным тарифам увеличится как минимум на миллион тонн.
Мишустин подчеркнул, что это позволит гарантировать поставки в регионы зерна и других культур, овощей, рыбы, а также минеральных удобрений.
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Детский отдых

Также власти дополнительно профинансируют программу возврата половины стоимости путевок для детей.

"В этом году мы увеличим финансирование, и теперь ее возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тысяч ребят. Для этого направим 7,5 миллиарда рублей", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что программа кешбэка заработает 31 марта, родители смогут заблаговременно выбрать для ребенка место отдыха.
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Поддержка регионов

Размер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году увеличат на десять процентов их собственных доходов, а сроки предоставления продлят.
"А чтобы рассчитаться по коммерческим займам и обязательствам по ценным бумагам, российские субъекты смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета. На этот год регионы будут полностью освобождены от выплат по ним. Это позволит снизить долговую нагрузку на субъекты Российской Федерации, сократить расходы на обслуживание заимствований, ну и направить больше средств на реализацию важных для граждан инициатив и проектов", — указал премьер.
Он добавил, что президент еще накануне поручил оформить нормативную базу, расширяющую возможности регионов по финансированию своих расходов.
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