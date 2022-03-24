https://ria.ru/20220324/granty-1779839095.html

Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан

Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан - РИА Новости, 24.03.2022

Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан

Правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:04

2022-03-24T13:04

2022-03-24T14:28

общество

экономика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779434543_0:22:3068:1747_1920x0_80_0_0_b69919fc16459e90524096375681c291.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином.Гранты молодым предпринимателямТак, на дополнительную помощь могут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет.На эти деньги могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.В бюджете на эти цели заложено более двух миллиардов рублей.Поддержка АПККроме того, власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства, продолжил Мишустин.В числе шагов, которые уже доказали свою эффективность, он назвал ежегодные субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, которые помогают им существенно снизить транспортные расходы. В 2022 году на эти цели в бюджете было предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей, но в новых условиях правительство выделит дополнительно еще два миллиарда. Таким образом объем перевозок по льготным тарифам увеличится как минимум на миллион тонн.Мишустин подчеркнул, что это позволит гарантировать поставки в регионы зерна и других культур, овощей, рыбы, а также минеральных удобрений.Детский отдыхТакже власти дополнительно профинансируют программу возврата половины стоимости путевок для детей.Он напомнил, что программа кешбэка заработает 31 марта, родители смогут заблаговременно выбрать для ребенка место отдыха.Поддержка регионовРазмер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году увеличат на десять процентов их собственных доходов, а сроки предоставления продлят.Он добавил, что президент еще накануне поручил оформить нормативную базу, расширяющую возможности регионов по финансированию своих расходов.

https://ria.ru/20220322/pensiya-1779372736.html

https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779428717.html

https://ria.ru/20220323/keshbek-1779297877.html

https://realty.ria.ru/20220323/ipoteka-1779672776.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, экономика, санкции в отношении россии