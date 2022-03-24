https://ria.ru/20220324/gps-1779923157.html
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS - РИА Новости, 24.03.2022
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS
Владимир Зеленский призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и лишить возможности РФ использовать GPS. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:45
2022-03-24T18:45
2022-03-24T18:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
g7
украина
владимир зеленский
gps
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и лишить возможности РФ использовать GPS."Принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, действенных гарантий, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа", - сказал Зеленский в обращении к представителям G7.Также он призвал к еженедельному введению новых санкций против России. "Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией, нужно лишить ее возможности использовать GPS… Российские банки должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы", - отметил Зеленский. Также он призвал помочь Украине оружием и принять участие в восстановлении Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html
https://ria.ru/20220324/vashington-1779747410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, украина, владимир зеленский, gps, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS
Президент Украины Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS