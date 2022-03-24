https://ria.ru/20220324/gps-1779923157.html

Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS

Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS - РИА Новости, 24.03.2022

Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS

Владимир Зеленский призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и лишить возможности РФ использовать GPS. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:45

2022-03-24T18:45

2022-03-24T18:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

g7

украина

владимир зеленский

gps

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210057_0:159:3048:1874_1920x0_80_0_0_f0680666ca12acdeb36b3b2dce16d1b8.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и лишить возможности РФ использовать GPS."Принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, действенных гарантий, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа", - сказал Зеленский в обращении к представителям G7.Также он призвал к еженедельному введению новых санкций против России. "Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией, нужно лишить ее возможности использовать GPS… Российские банки должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы", - отметил Зеленский. Также он призвал помочь Украине оружием и принять участие в восстановлении Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html

https://ria.ru/20220324/vashington-1779747410.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, g7, украина, владимир зеленский, gps, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр