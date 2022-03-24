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Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/gps-1779923157.html
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS - РИА Новости, 24.03.2022
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS
Владимир Зеленский призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и лишить возможности РФ использовать GPS. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:45
2022-03-24T18:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
g7
украина
владимир зеленский
gps
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и лишить возможности РФ использовать GPS."Принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, действенных гарантий, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа", - сказал Зеленский в обращении к представителям G7.Также он призвал к еженедельному введению новых санкций против России. "Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией, нужно лишить ее возможности использовать GPS… Российские банки должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы", - отметил Зеленский. Также он призвал помочь Украине оружием и принять участие в восстановлении Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html
https://ria.ru/20220324/vashington-1779747410.html
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в мире, g7, украина, владимир зеленский, gps, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:45 24.03.2022
 
Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS

Президент Украины Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и лишить возможности РФ использовать GPS.
"Принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, действенных гарантий, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа", - сказал Зеленский в обращении к представителям G7.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 12:24
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин
Также он призвал к еженедельному введению новых санкций против России. "Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией, нужно лишить ее возможности использовать GPS… Российские банки должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы", - отметил Зеленский. Также он призвал помочь Украине оружием и принять участие в восстановлении Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреG7УкраинаВладимир ЗеленскийGPSРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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