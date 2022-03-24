https://ria.ru/20220324/gaz-1779937597.html
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство - РИА Новости, 24.03.2022
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство
Компания-оператор трубопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии, пишет газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:09
2022-03-24T20:09
2022-03-24T20:20
экономика
швейцария
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Компания-оператор трубопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии, пишет газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на главу фирмы Маттиаса Варнига."Nord Stream согласно главе Маттиас Варенику подаст заявление на банкротство в Швейцарии", - говорится в статье, полная версия которой доступна лишь подписчикам.Ранее в Германии приостановили сертификацию "Северного потока — 2" после начала российской военной спецоперации на Украине - она нужна для начала работы трубопровода. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что фактически проект "заморожен".
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, швейцария, германия, северный поток — 2
20:09 24.03.2022 (обновлено: 20:20 24.03.2022)
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство в Швейцарии