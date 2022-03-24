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Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство - РИА Новости, 24.03.2022
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Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство - РИА Новости, 24.03.2022
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство
Компания-оператор трубопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии, пишет газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:09
2022-03-24T20:20
экономика
швейцария
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Компания-оператор трубопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии, пишет газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на главу фирмы Маттиаса Варнига."Nord Stream согласно главе Маттиас Варенику подаст заявление на банкротство в Швейцарии", - говорится в статье, полная версия которой доступна лишь подписчикам.Ранее в Германии приостановили сертификацию "Северного потока — 2" после начала российской военной спецоперации на Украине - она нужна для начала работы трубопровода. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что фактически проект "заморожен".
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экономика, швейцария, германия, северный поток — 2
20:09 24.03.2022 (обновлено: 20:20 24.03.2022)
 
Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство

Компания Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство в Швейцарии

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Компания-оператор трубопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии, пишет газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на главу фирмы Маттиаса Варнига.
"Nord Stream согласно главе Маттиас Варенику подаст заявление на банкротство в Швейцарии", - говорится в статье, полная версия которой доступна лишь подписчикам.
Ранее в Германии приостановили сертификацию "Северного потока — 2" после начала российской военной спецоперации на Украине - она нужна для начала работы трубопровода. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что фактически проект "заморожен".
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ЭкономикаШвейцарияГерманияСеверный поток — 2
 
 
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