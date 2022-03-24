https://ria.ru/20220324/gaz-1779933944.html
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов
Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:45
2022-03-24T19:45
2022-03-24T19:45
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РИМ, 24 мар - РИА Новости. Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией" , - заявил он журналистам по прибытии на саммит лидеров ЕС.
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, италия
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов
Премьер Италии Драги назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов