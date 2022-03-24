Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/gaz-1779933944.html
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов
Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:45
2022-03-24T19:45
экономика
россия
европа
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760656825_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e86c40ab65190a8f1b01084fffed7b89.jpg
РИМ, 24 мар - РИА Новости. Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией" , - заявил он журналистам по прибытии на саммит лидеров ЕС.
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
россия
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760656825_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_faf459648cbaeb9ced431177cdaa8cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, италия
19:45 24.03.2022
 
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов

Премьер Италии Драги назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
РИМ, 24 мар - РИА Новости. Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией" , - заявил он журналистам по прибытии на саммит лидеров ЕС.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:41
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
 
ЭкономикаРоссияЕвропаИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала