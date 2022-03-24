https://ria.ru/20220324/gaz-1779933944.html

Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов

Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов - РИА Новости, 24.03.2022

Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов

Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:45

2022-03-24T19:45

2022-03-24T19:45

экономика

россия

европа

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760656825_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e86c40ab65190a8f1b01084fffed7b89.jpg

РИМ, 24 мар - РИА Новости. Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией" , - заявил он журналистам по прибытии на саммит лидеров ЕС.

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

россия

европа

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, италия