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США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу - РИА Новости, 24.03.2022
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США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу
США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу - РИА Новости, 24.03.2022
США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу
Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:18
2022-03-24T19:18
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, чтобы поддержать клиентуру в разгар энергетического кризиса из-за событий на Украине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь отраслевой ассоциации Дафна Магнусон.Газета Financial Times ранее сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу 2022 года для частичного замещения российских энергоносителей."Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности и сейчас добавляем дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что участники американской Ассоциации поставщиков природного газа рассчитывают вскоре получить от властей дополнительные производственные лицензии.
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экономика, цены на нефть, сша, европа, евросоюз, спг
19:18 24.03.2022
 
США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу

Ассоциация поставщиков газа: США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, чтобы поддержать клиентуру в разгар энергетического кризиса из-за событий на Украине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь отраслевой ассоциации Дафна Магнусон.
Газета Financial Times ранее сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу 2022 года для частичного замещения российских энергоносителей.
"Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности и сейчас добавляем дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что участники американской Ассоциации поставщиков природного газа рассчитывают вскоре получить от властей дополнительные производственные лицензии.
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