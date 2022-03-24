https://ria.ru/20220324/gaz-1779929782.html
США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу
США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу - РИА Новости, 24.03.2022
США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу
Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:18
2022-03-24T19:18
2022-03-24T19:18
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, чтобы поддержать клиентуру в разгар энергетического кризиса из-за событий на Украине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь отраслевой ассоциации Дафна Магнусон.Газета Financial Times ранее сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу 2022 года для частичного замещения российских энергоносителей."Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности и сейчас добавляем дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что участники американской Ассоциации поставщиков природного газа рассчитывают вскоре получить от властей дополнительные производственные лицензии.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, европа, евросоюз, спг
США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу
Ассоциация поставщиков газа: США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу