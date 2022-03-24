https://ria.ru/20220324/gaz-1779929782.html

США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу

США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу - РИА Новости, 24.03.2022

США задействовали все мощности для экспорта СПГ в Европу

Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:18

2022-03-24T19:18

2022-03-24T19:18

экономика

цены на нефть

сша

европа

евросоюз

спг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, чтобы поддержать клиентуру в разгар энергетического кризиса из-за событий на Украине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь отраслевой ассоциации Дафна Магнусон.Газета Financial Times ранее сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу 2022 года для частичного замещения российских энергоносителей."Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности и сейчас добавляем дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что участники американской Ассоциации поставщиков природного газа рассчитывают вскоре получить от властей дополнительные производственные лицензии.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, сша, европа, евросоюз, спг