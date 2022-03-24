https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html

Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях

Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях - РИА Новости, 24.03.2022

Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях

В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:10

2022-03-24T19:10

2022-03-24T21:08

россия

европа

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природный газ

в мире

экономика

янез янша

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша."Никто не будет платить в рублях", — сказал он журналистам в Брюсселе.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте бессмысленно. При этом он отметил, что поставки продолжатся по ценам и в объемах, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779933944.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, брюссель, словения, природный газ, в мире, экономика, янез янша