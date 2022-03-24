Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html
Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях
Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях
В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:10
2022-03-24T21:08
россия
европа
брюссель
словения
природный газ
в мире
экономика
янез янша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша."Никто не будет платить в рублях", — сказал он журналистам в Брюсселе.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте бессмысленно. При этом он отметил, что поставки продолжатся по ценам и в объемах, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html
https://ria.ru/20220324/gaz-1779933944.html
россия
европа
брюссель
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, брюссель, словения, природный газ, в мире, экономика, янез янша
19:10 24.03.2022 (обновлено: 21:08 24.03.2022)
 
Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях

Премьер Словении Янша: никто в Европе не будет платить за российский газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
"Никто не будет платить в рублях", — сказал он журналистам в Брюсселе.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте бессмысленно. При этом он отметил, что поставки продолжатся по ценам и в объемах, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:48
Politico: Путин троллит Запад переводом оплаты за газ в рубли
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 19:45
Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов
 
РоссияЕвропаБрюссельСловенияПриродный газВ миреЭкономикаЯнез Янша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала