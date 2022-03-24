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Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России - РИА Новости, 24.03.2022
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Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России
Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:07
2022-03-24T19:07
экономика
европа
сша
брюссель
еврокомиссия
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители."Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", - сказал он журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html
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экономика, европа, сша, брюссель, еврокомиссия, цены на нефть
19:07 24.03.2022
 
Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России

Премьер Бельгии де Кроо призвал пересмотреть цену на газ после перевода оплаты в рубли

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода
Главный терминал трубопровода - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главный терминал трубопровода
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.
"Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", - сказал он журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:48
Politico: Путин троллит Запад переводом оплаты за газ в рубли
 
ЭкономикаЕвропаСШАБрюссельЕврокомиссияЦены на нефть
 
 
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