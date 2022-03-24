https://ria.ru/20220324/gaz-1779927972.html
Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России
Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:07
2022-03-24T19:07
2022-03-24T19:07
экономика
европа
сша
брюссель
еврокомиссия
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители."Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", - сказал он журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, сша, брюссель, еврокомиссия, цены на нефть
Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России
Премьер Бельгии де Кроо призвал пересмотреть цену на газ после перевода оплаты в рубли