https://ria.ru/20220324/gaz-1779927972.html

Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России

Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России - РИА Новости, 24.03.2022

Премьер Бельгии призвал пересмотреть цену на газ после решения России

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:07

2022-03-24T19:07

2022-03-24T19:07

экономика

европа

сша

брюссель

еврокомиссия

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители."Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", - сказал он журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html

европа

сша

брюссель

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, сша, брюссель, еврокомиссия, цены на нефть