Рейтинг@Mail.ru
В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина" - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/gaz-1779924905.html
В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина"
В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина" - РИА Новости, 24.03.2022
В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина"
Турции следует взять пример с России и перейти на расчеты в национальной валюте во внешней торговле, уверены читатели En Son Haber. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:53
2022-03-24T19:05
в мире
экономика
сша
турция
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Турции следует взять пример с России и перейти на расчеты в национальной валюте во внешней торговле, уверены читатели En Son Haber.Издание опубликовало новость о решении российского лидера продавать газ странам из списка "недружественных государств" только за рубли. В статье подчеркивается, что Москва не отказывается от обязательств перед клиентами и продолжит исполнять ранее подписанные контракты. Также приводятся слова Путина о том, что использование доллара и евро при торговле с США и ЕС более не имеет смысла.Читатели сочли решение президента России правильным и призвали турецкое правительство последовать его примеру.Один из пользователей отметил, что теперь курс рубля начнет расти."Путин — действительно умный политик", — добавил читатель."А почему мы не продаем продукцию оборонной промышленности за лиры?" — поинтересовался пользователь.Читатель с ником Победа пожелал превращения доллара в грош. Это, по его словам, должно произойти благодаря решению Путина."США вырыли яму, но сами в нее попадут. Путин сделал важный ход, теперь доллар не смогут использовать в качестве кнута", — добавил еще один пользователь.Фенербахче уверен, что США не понравится решение Путина, так как от него пострадает Вашингтон."В период Байдена доллар превратится в ничто. Американская гегемония подходит к концу", — написал он.Читатель добавил, что, по его мнению, в скором времени доллар обесценится.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ странам из списка недружественных государств за рубли. Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что страна продолжит продавать топливо в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220324/gaz-1779871587.html
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
сша
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, сша, турция, россия, владимир путин
18:53 24.03.2022 (обновлено: 19:05 24.03.2022)
 
В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина"

Читатели En Son Haber поддержали решение Путина перевести оплату за газ для Запада в рубли

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Турции следует взять пример с России и перейти на расчеты в национальной валюте во внешней торговле, уверены читатели En Son Haber.
Издание опубликовало новость о решении российского лидера продавать газ странам из списка "недружественных государств" только за рубли. В статье подчеркивается, что Москва не отказывается от обязательств перед клиентами и продолжит исполнять ранее подписанные контракты. Также приводятся слова Путина о том, что использование доллара и евро при торговле с США и ЕС более не имеет смысла.
Читатели сочли решение президента России правильным и призвали турецкое правительство последовать его примеру.
Один из пользователей отметил, что теперь курс рубля начнет расти.
"Путин — действительно умный политик", — добавил читатель.
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:33
Британцы испугались "финансовой атомной бомбы" Путина
"А почему мы не продаем продукцию оборонной промышленности за лиры?" — поинтересовался пользователь.
Читатель с ником Победа пожелал превращения доллара в грош. Это, по его словам, должно произойти благодаря решению Путина.
"США вырыли яму, но сами в нее попадут. Путин сделал важный ход, теперь доллар не смогут использовать в качестве кнута", — добавил еще один пользователь.
Фенербахче уверен, что США не понравится решение Путина, так как от него пострадает Вашингтон.
"В период Байдена доллар превратится в ничто. Американская гегемония подходит к концу", — написал он.
Читатель добавил, что, по его мнению, в скором времени доллар обесценится.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:41
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ странам из списка недружественных государств за рубли. Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что страна продолжит продавать топливо в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЭкономикаСШАТурцияРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала