https://ria.ru/20220324/gaz-1779924905.html

В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина"

В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина" - РИА Новости, 24.03.2022

В Турции предрекли крах доллара из-за "умного хода Путина"

Турции следует взять пример с России и перейти на расчеты в национальной валюте во внешней торговле, уверены читатели En Son Haber. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:53

2022-03-24T18:53

2022-03-24T19:05

в мире

экономика

сша

турция

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Турции следует взять пример с России и перейти на расчеты в национальной валюте во внешней торговле, уверены читатели En Son Haber.Издание опубликовало новость о решении российского лидера продавать газ странам из списка "недружественных государств" только за рубли. В статье подчеркивается, что Москва не отказывается от обязательств перед клиентами и продолжит исполнять ранее подписанные контракты. Также приводятся слова Путина о том, что использование доллара и евро при торговле с США и ЕС более не имеет смысла.Читатели сочли решение президента России правильным и призвали турецкое правительство последовать его примеру.Один из пользователей отметил, что теперь курс рубля начнет расти."Путин — действительно умный политик", — добавил читатель."А почему мы не продаем продукцию оборонной промышленности за лиры?" — поинтересовался пользователь.Читатель с ником Победа пожелал превращения доллара в грош. Это, по его словам, должно произойти благодаря решению Путина."США вырыли яму, но сами в нее попадут. Путин сделал важный ход, теперь доллар не смогут использовать в качестве кнута", — добавил еще один пользователь.Фенербахче уверен, что США не понравится решение Путина, так как от него пострадает Вашингтон."В период Байдена доллар превратится в ничто. Американская гегемония подходит к концу", — написал он.Читатель добавил, что, по его мнению, в скором времени доллар обесценится.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ странам из списка недружественных государств за рубли. Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что страна продолжит продавать топливо в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220324/gaz-1779871587.html

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, сша, турция, россия, владимир путин