https://ria.ru/20220324/gaz-1779921791.html
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:39
2022-03-24T18:39
2022-03-24T18:51
россия
европа
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России."Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, - санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым", - сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, брюссель, нефть, природный газ, в мире, евросоюз, бельгия
18:39 24.03.2022 (обновлено: 18:51 24.03.2022)
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России
Премьер Бельгии де Кроо заявил, что не поддерживает отказ ЕС от нефти и газа из России