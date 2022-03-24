https://ria.ru/20220324/gaz-1779921791.html

Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России

Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022

Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:39

2022-03-24T18:39

2022-03-24T18:51

россия

европа

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бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России."Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, - санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым", - сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, брюссель, нефть, природный газ, в мире, евросоюз, бельгия