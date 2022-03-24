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Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022
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Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России - РИА Новости, 24.03.2022
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:39
2022-03-24T18:51
россия
европа
брюссель
нефть
природный газ
в мире
евросоюз
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России."Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, - санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым", - сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
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россия, европа, брюссель, нефть, природный газ, в мире, евросоюз, бельгия
18:39 24.03.2022 (обновлено: 18:51 24.03.2022)
 
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из России

Премьер Бельгии де Кроо заявил, что не поддерживает отказ ЕС от нефти и газа из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья"
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России.
"Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, - санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым", - сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
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