https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html

Politico: Путин троллит Запад

Politico: Путин троллит Запад переводом оплаты за газ в рубли - РИА Новости, 24.03.2022

Politico: Путин троллит Запад

Президент России Владимир Путин издевается над Западом, переводя оплату за газ в рубли, пишет Politico. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:48

2022-03-24T17:48

2022-03-24T20:07

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин издевается над Западом, переводя оплату за газ в рубли, пишет Politico."Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы", — пишет издание.Как считает эксперт Тимоти Эш, Путин таким ходом хочет ослабить санкционное давление. Аналитик Джеймс Хакстепп утверждает, что это неизбежно создаст сложности для покупателей, которых коснутся новые меры. "Это новая, неизведанная территория", — добавил он.Также опрошенные Politico специалисты уверены, что в подобной ситуации возникнет множество юридических споров.Накануне Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, москва, сша, россия, госдума рф, в мире