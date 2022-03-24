https://ria.ru/20220324/gaz-1779876335.html

Раскрыты детали, как мир отнесся к решению Путина продавать газ за рубли

Раскрыты детали, как мир отнесся к решению Путина продавать газ за рубли - РИА Новости, 24.03.2022

Раскрыты детали, как мир отнесся к решению Путина продавать газ за рубли

За минувшие сутки реакция зарубежных стран на решение президента РФ Владимира Путина поставлять газ за рубли прошла практически все "пять стадий горя" - от... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:55

2022-03-24T15:55

2022-03-24T15:55

экономика

цены на нефть

россия

природный газ

владимир путин

европа

газпром

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. За минувшие сутки реакция зарубежных стран на решение президента РФ Владимира Путина поставлять газ за рубли прошла практически все "пять стадий горя" - от отрицания до принятия неизбежного.В среду президент России в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.РИА Новости разобрались, как и почему европейские и азиатские страны отреагировали на решение российской стороны и для кого оно станет проблемой, а для кого - нет.В Европе еще недоумеваютЧетко свою позицию европейские покупатели газа пока не обозначили, хотя очевидно, что идея покупать российские рубли, чтобы рассчитываться за поставки российского газа, привела страны, по меньшей мере, в изумление. Германия, которая сильно зависит от энергоресурсов из России, заявила, что решение Москвы станет нарушением частных договоров с компаниями, потому что они "обычно рассчитываются в евро" и в министерстве экономики сейчас рассматривают варианты "как с этим справиться", консультируясь как с немецкими компаниями, так и на уровне ЕС. Также вчера Путин пообщался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону, однако обсуждался ли вопрос о новом порядке расчетов за газ в столицах тактично умалчивают.При этом в Берлине вновь подчеркнули, что не могут немедленно отказаться от российских угля, нефти и газа."Это нужно признать, и это достаточно горько - признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", - сказал министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.А федеральная ассоциация энергетической и водной промышленности (BDEW) ФРГ вообще призвала согласовать на европейском уровне режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации в связи с тем, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли.Но о невозможности отказаться от российских энергоносителей заявил и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Хотя основной австрийский партнер "Газпрома" - компания OMV уже заявила, что продолжит платить в евро, потому что другой договорной базы нет."Нам еще никто не звонил. У нас действующие контракты и в них такой договорённости нет. Я просто подожду и посмотрю, подойдет ли кто-нибудь к нам", - подчеркнул глава OMV Альфред Штерн, не уточнив, какими будут его действия, когда будет поставлен вопрос об определении порядка расчета в рублях.В польском нефтегазовом концерне PGNIG заявили, что не видят возможности рассчитываться за российский газ в рублях. Председатель концерна Павел Маевский уточнил, что "ямальский контракт, детали которого я не могу раскрывать, предусматривает способ регулирования цены".Пострадают ли невинныеВпрочем, ряд европейских стран уже заявили, что смогут платить за газ и в рублях. В частности, в Болгарии поспешили заверить, что апрельским поставкам и действующему контракту ничто не угрожает - в стране есть финансовый контрагент, который может выполнить операцию в рублях."Мы проверяем сценарии. Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", - заявил министр энергетики Александр Николов. Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году. В среду Ассоциация работодателей Болгарии (АОБР) обратилась к правительству с призывом продлить это соглашение.В Молдавии также не посчитали, что оплата в рублях - повод для беспокойства. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал, что компания с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или евро, проблем возникнуть не должно. В Кишиневе отметили, что в марте Молдавия уже оплатила часть газа России рублями."По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре", - сказал Чебан, добавив что это было прописано в договоре, который "Молдовагаз" и "Газпром" подписали в октябре 2021 года.Несмотря на то, что объявляя о своем решении, Путин подчеркнул, что оно коснется только недружественных стран, свою обеспокоенность высказала дружественная России Сербия."Это решение о рублях - некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это - причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем", - сказал президент страны Александр Вучич.Он обратил внимание, что речь в поручении идет о недружественных государствах, но остаются вопросы. "Скажите, а как Венгрия – как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?" - подчеркнул сербский лидер.В Кремле отметили, что озабоченности Сербии будут приоритетны для России и ряд проблем еще предстоит решить."Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем, не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и в целом предложил дождаться, пока все покупатели российского газа сформулируют свою позицию.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. Директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.Кто получит выгодуВ Армении же наоборот посчитали, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем экспортеров."Если мы зафиксируем цену (на газ – ред.) в рублях, это будет очень большим успехом", - сказал министр экономики Армении Ваан Керобян. Он увязал это с решением проблем экспортеров, которые, по его словам, опасаясь изменений курса рубля, неохотно котируют свою продукцию в российской валюте.Аналитики считают, что перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на него; заместить объемы поставками из других стран за короткое время практически невозможно."Изменение валюты платежей за газ, на первый взгляд, отпугнет часть покупателей российского газа из-за сложностей расчетов, финансовых ограничений и непредсказуемости курса российского рубля. Но это, в общем случае, не снизит совокупный спрос на газ, а оперативно заместить российские объемы другими поставками практически невозможно, из-за чего естественной реакцией рынка будет очередной скачок цен", - сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Выход российской стороны на рынок трубопроводных поставок газа с предложением о расчете в рублях несколько снижает силу переговорной позиции "Газпрома" при прочих равных условиях, однако позитивно влияет на перспективы рубля и российской финансовой системы как в части стабилизации курса, так и в части установления новых каналов международных расчетов, уверен эксперт.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

https://ria.ru/20220323/benzin-1779546658.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779828473.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, россия, природный газ, владимир путин, европа, газпром