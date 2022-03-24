Раскрыты детали, как мир отнесся к решению Путина продавать газ за рубли
Отрицание, гнев, принятие? Как страны реагировали на решение Путина продавать газ за рубли
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. За минувшие сутки реакция зарубежных стран на решение президента РФ Владимира Путина поставлять газ за рубли прошла практически все "пять стадий горя" - от отрицания до принятия неизбежного.
В среду президент России в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
РИА Новости разобрались, как и почему европейские и азиатские страны отреагировали на решение российской стороны и для кого оно станет проблемой, а для кого - нет.
В Европе еще недоумевают
Четко свою позицию европейские покупатели газа пока не обозначили, хотя очевидно, что идея покупать российские рубли, чтобы рассчитываться за поставки российского газа, привела страны, по меньшей мере, в изумление. Германия, которая сильно зависит от энергоресурсов из России, заявила, что решение Москвы станет нарушением частных договоров с компаниями, потому что они "обычно рассчитываются в евро" и в министерстве экономики сейчас рассматривают варианты "как с этим справиться", консультируясь как с немецкими компаниями, так и на уровне ЕС. Также вчера Путин пообщался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону, однако обсуждался ли вопрос о новом порядке расчетов за газ в столицах тактично умалчивают.
При этом в Берлине вновь подчеркнули, что не могут немедленно отказаться от российских угля, нефти и газа.
"Это нужно признать, и это достаточно горько - признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", - сказал министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
А федеральная ассоциация энергетической и водной промышленности (BDEW) ФРГ вообще призвала согласовать на европейском уровне режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации в связи с тем, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли.
Но о невозможности отказаться от российских энергоносителей заявил и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Хотя основной австрийский партнер "Газпрома" - компания OMV уже заявила, что продолжит платить в евро, потому что другой договорной базы нет.
"Нам еще никто не звонил. У нас действующие контракты и в них такой договорённости нет. Я просто подожду и посмотрю, подойдет ли кто-нибудь к нам", - подчеркнул глава OMV Альфред Штерн, не уточнив, какими будут его действия, когда будет поставлен вопрос об определении порядка расчета в рублях.
В польском нефтегазовом концерне PGNIG заявили, что не видят возможности рассчитываться за российский газ в рублях. Председатель концерна Павел Маевский уточнил, что "ямальский контракт, детали которого я не могу раскрывать, предусматривает способ регулирования цены".
Пострадают ли невинные
Впрочем, ряд европейских стран уже заявили, что смогут платить за газ и в рублях. В частности, в Болгарии поспешили заверить, что апрельским поставкам и действующему контракту ничто не угрожает - в стране есть финансовый контрагент, который может выполнить операцию в рублях.
"Мы проверяем сценарии. Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", - заявил министр энергетики Александр Николов. Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году. В среду Ассоциация работодателей Болгарии (АОБР) обратилась к правительству с призывом продлить это соглашение.
В Молдавии также не посчитали, что оплата в рублях - повод для беспокойства. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал, что компания с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или евро, проблем возникнуть не должно. В Кишиневе отметили, что в марте Молдавия уже оплатила часть газа России рублями.
"По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре", - сказал Чебан, добавив что это было прописано в договоре, который "Молдовагаз" и "Газпром" подписали в октябре 2021 года.
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Несмотря на то, что объявляя о своем решении, Путин подчеркнул, что оно коснется только недружественных стран, свою обеспокоенность высказала дружественная России Сербия.
"Это решение о рублях - некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это - причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем", - сказал президент страны Александр Вучич.
Он обратил внимание, что речь в поручении идет о недружественных государствах, но остаются вопросы. "Скажите, а как Венгрия – как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?" - подчеркнул сербский лидер.
В Кремле отметили, что озабоченности Сербии будут приоритетны для России и ряд проблем еще предстоит решить.
"Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем, не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и в целом предложил дождаться, пока все покупатели российского газа сформулируют свою позицию.
Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. Директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.
Кто получит выгоду
В Армении же наоборот посчитали, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем экспортеров.
"Если мы зафиксируем цену (на газ – ред.) в рублях, это будет очень большим успехом", - сказал министр экономики Армении Ваан Керобян. Он увязал это с решением проблем экспортеров, которые, по его словам, опасаясь изменений курса рубля, неохотно котируют свою продукцию в российской валюте.
Аналитики считают, что перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на него; заместить объемы поставками из других стран за короткое время практически невозможно.
"Изменение валюты платежей за газ, на первый взгляд, отпугнет часть покупателей российского газа из-за сложностей расчетов, финансовых ограничений и непредсказуемости курса российского рубля. Но это, в общем случае, не снизит совокупный спрос на газ, а оперативно заместить российские объемы другими поставками практически невозможно, из-за чего естественной реакцией рынка будет очередной скачок цен", - сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Выход российской стороны на рынок трубопроводных поставок газа с предложением о расчете в рублях несколько снижает силу переговорной позиции "Газпрома" при прочих равных условиях, однако позитивно влияет на перспективы рубля и российской финансовой системы как в части стабилизации курса, так и в части установления новых каналов международных расчетов, уверен эксперт.