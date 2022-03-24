https://ria.ru/20220324/gaz-1779871587.html

Британцы испугались "финансовой атомной бомбы" Путина

Британцы испугались "финансовой атомной бомбы" Путина - РИА Новости, 24.03.2022

Британцы испугались "финансовой атомной бомбы" Путина

После решения президента России продавать недружественным государствам газ только за рубли цены на этот вид топлива в Британии выросли на 18 процентов, пишет... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:33

2022-03-24T15:33

2022-03-24T16:13

экономика

санкции в отношении россии

россия

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. После решения президента России продавать недружественным государствам газ только за рубли цены на этот вид топлива в Британии выросли на 18 процентов, пишет Daily Express.В комментариях под публикацией читатели выразили опасения по поводу усугубления энергетического кризиса в Соединенном Королевстве, но решение Владимира Путина назвали верным для российских интересов."Уверен, завтра с утра Франция и Германия начнут колотить в двери Сбербанка и ВТБ, требуя снять со счетов достаточно рублей для расчетов за газ!" — написал Chris Cringle."Берлин это обсудит с другими странам ЕС. Когда-нибудь, в следующем году", — добавил Floaty mcboaty.EnglishNigel призвал готовиться к холодной зиме.JonO обратил внимание, что цены на газ в Британии выросли на 18 процентов, хотя доля российского топлива в стране всего около четырех процентов."Кто-то держит британский народ за дураков", — возмутился читатель.AlternativeforBritain уверен, что в условиях кризиса энергетические компании будут наживаться на людях, а правительство будет бездействовать."Русским не нужны доллары, фунты и евро", — написал Mud Guru.По его словам, решение Путина мощнее любых других российских контрсанкций."Враждебные страны" должны будут покупать, платить, передавать России рубли, если захотят получить газ. Это финансовая атомная бомба!" — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне 23 марта российский лидер заявил, что Москва теперь будет поставлять газ за рубли, но в тех объемах и ценах, которые зафиксированы в контрактах. Глава государства поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок совершения таких операций с Европой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220324/gaz-1779854556.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, санкции в отношении россии, россия, великобритания, владимир путин