https://ria.ru/20220324/gaz-1779870982.html
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением - РИА Новости, 24.03.2022
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением
Китайский сайт "Гуаньча" опубликовал материал о решении президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:33
2022-03-24T15:33
2022-03-24T17:11
экономика
в мире
природный газ
россия
сша
евросоюз
китай
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Китайский сайт "Гуаньча" опубликовал материал о решении президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.Читатели портала в ответ признались, что их рассмешило возмущение некоторых европейских политиков в ответ на заявление российского лидера."Даже если Европа откажется от энергоресурсов и наложит на Россию другие санкции, это станет смертельным ударом для нее самой. Стоимость издержек от подчинения приказам США и сдерживании России также вырастет", — отметил один из них."Как же так, он осмелился дать нам отпор!" — съязвил другой."Смешно, что о договоренностях говорят страны, которые накладывают санкции и воруют активы", — заметил читатель."Европа просто возвращается в нормальное состояние, где у нее нет притока дешевых внешних ресурсов. Хотите ресурсы — обменивайте их на реальные деньги", — констатировали в комментариях."Вы заморозили активы России в долларах и евро, и она не может использовать их. И при этом вы все еще хотите, чтобы она поставляла вам газ в ЕС? Вы глупы или безумны?" — поинтересовался один из пользователей.Об отказе от использования в расчетах за природный газ всех "скомпрометировавших себя валют" Владимир Путин объявил накануне. Отдельно российский лидер подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, поскольку страна дорожит своей репутацией. После этого российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки 100 рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, природный газ, россия, сша, евросоюз, китай, владимир путин, европа
15:33 24.03.2022 (обновлено: 17:11 24.03.2022)
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением
Читатели сайта Guancha поддержали решение России перевести расчеты за газ в рубли
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Китайский сайт "Гуаньча
" опубликовал материал о решении президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.
Читатели портала в ответ признались, что их рассмешило возмущение некоторых европейских политиков в ответ на заявление российского лидера.
"Даже если Европа
откажется от энергоресурсов и наложит на Россию
другие санкции, это станет смертельным ударом для нее самой. Стоимость издержек от подчинения приказам США
и сдерживании России также вырастет", — отметил один из них.
"Как же так, он осмелился дать нам отпор!" — съязвил другой.
"Смешно, что о договоренностях говорят страны, которые накладывают санкции и воруют активы", — заметил читатель.
"Европа просто возвращается в нормальное состояние, где у нее нет притока дешевых внешних ресурсов. Хотите ресурсы — обменивайте их на реальные деньги", — констатировали в комментариях.
"Вы заморозили активы России в долларах и евро, и она не может использовать их. И при этом вы все еще хотите, чтобы она поставляла вам газ в ЕС? Вы глупы или безумны?" — поинтересовался один из пользователей.
Об отказе от использования в расчетах за природный газ всех "скомпрометировавших себя валют" Владимир Путин
объявил накануне. Отдельно российский лидер подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, поскольку страна дорожит своей репутацией. После этого российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки 100 рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>