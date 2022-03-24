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В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением - РИА Новости, 24.03.2022
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В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением - РИА Новости, 24.03.2022
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением
Китайский сайт "Гуаньча" опубликовал материал о решении президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:33
2022-03-24T17:11
экономика
в мире
природный газ
россия
сша
евросоюз
китай
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Китайский сайт "Гуаньча" опубликовал материал о решении президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.Читатели портала в ответ признались, что их рассмешило возмущение некоторых европейских политиков в ответ на заявление российского лидера."Даже если Европа откажется от энергоресурсов и наложит на Россию другие санкции, это станет смертельным ударом для нее самой. Стоимость издержек от подчинения приказам США и сдерживании России также вырастет", — отметил один из них."Как же так, он осмелился дать нам отпор!" — съязвил другой."Смешно, что о договоренностях говорят страны, которые накладывают санкции и воруют активы", — заметил читатель."Европа просто возвращается в нормальное состояние, где у нее нет притока дешевых внешних ресурсов. Хотите ресурсы — обменивайте их на реальные деньги", — констатировали в комментариях."Вы заморозили активы России в долларах и евро, и она не может использовать их. И при этом вы все еще хотите, чтобы она поставляла вам газ в ЕС? Вы глупы или безумны?" — поинтересовался один из пользователей.Об отказе от использования в расчетах за природный газ всех "скомпрометировавших себя валют" Владимир Путин объявил накануне. Отдельно российский лидер подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, поскольку страна дорожит своей репутацией. После этого российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки 100 рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, в мире, природный газ, россия, сша, евросоюз, китай, владимир путин, европа
15:33 24.03.2022 (обновлено: 17:11 24.03.2022)
 
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением

Читатели сайта Guancha поддержали решение России перевести расчеты за газ в рубли

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Китайский сайт "Гуаньча" опубликовал материал о решении президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.
Читатели портала в ответ признались, что их рассмешило возмущение некоторых европейских политиков в ответ на заявление российского лидера.
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"Даже если Европа откажется от энергоресурсов и наложит на Россию другие санкции, это станет смертельным ударом для нее самой. Стоимость издержек от подчинения приказам США и сдерживании России также вырастет", — отметил один из них.
"Как же так, он осмелился дать нам отпор!" — съязвил другой.
"Смешно, что о договоренностях говорят страны, которые накладывают санкции и воруют активы", — заметил читатель.
"Европа просто возвращается в нормальное состояние, где у нее нет притока дешевых внешних ресурсов. Хотите ресурсы — обменивайте их на реальные деньги", — констатировали в комментариях.
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"Вы заморозили активы России в долларах и евро, и она не может использовать их. И при этом вы все еще хотите, чтобы она поставляла вам газ в ЕС? Вы глупы или безумны?" — поинтересовался один из пользователей.
Об отказе от использования в расчетах за природный газ всех "скомпрометировавших себя валют" Владимир Путин объявил накануне. Отдельно российский лидер подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, поскольку страна дорожит своей репутацией. После этого российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки 100 рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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