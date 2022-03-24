https://ria.ru/20220324/gaz-1779860385.html

В Армении назвали оплату российского газа в рублях большим успехом

В Армении назвали оплату российского газа в рублях большим успехом - РИА Новости, 24.03.2022

В Армении назвали оплату российского газа в рублях большим успехом

Министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:39

2022-03-24T14:39

2022-03-24T14:54

экономика

цены на нефть

армения

россия

евразийская экономическая комиссия

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ЕРЕВАН, 24 мар – РИА Новости. Министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем экспортеров.Президент России Владимир Путин в среду заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Он отметил, что решение продавать газ за национальную валюту касается недружественных стран, а с другими государствами Россия вправе вести экономические отношения по прежним правилам.Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что вопрос оплаты за российский газ в рублях обсуждается в Армении."Если мы зафиксируем цену (на газ – ред.) в рублях, это будет очень большим успехом", - сказал Керобян в четверг журналистам. Он увязал это с решением проблем экспортеров, которые, по его словам, опасаясь изменений курса рубля, неохотно котируют свою продукцию в российской валюте."Если у нас будет зафиксированная цена на газ в рублях, то это позволит предложить нашим экспортерам фиксированный курс рубля на будущее. Например, если они экспортируют товар сегодня, а получают оплату через два месяца, банк экспортера может гарантировать конвертацию рублей в драмы по сегодняшнему курсу", - сказал Керобян. По его словам, это даст экспортерам чувство определенности и уверенности в завтрашнем дне.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в четверг поддержал поэтапный переход к расчетам в нацвалютах по таможенным платежам.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779828473.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть, армения, россия, евразийская экономическая комиссия