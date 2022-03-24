https://ria.ru/20220324/gaz-1779860385.html
В Армении назвали оплату российского газа в рублях большим успехом
В Армении назвали оплату российского газа в рублях большим успехом - РИА Новости, 24.03.2022
В Армении назвали оплату российского газа в рублях большим успехом
Министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:39
2022-03-24T14:39
2022-03-24T14:54
экономика
цены на нефть
армения
россия
евразийская экономическая комиссия
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ЕРЕВАН, 24 мар – РИА Новости. Министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем экспортеров.Президент России Владимир Путин в среду заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Он отметил, что решение продавать газ за национальную валюту касается недружественных стран, а с другими государствами Россия вправе вести экономические отношения по прежним правилам.Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что вопрос оплаты за российский газ в рублях обсуждается в Армении."Если мы зафиксируем цену (на газ – ред.) в рублях, это будет очень большим успехом", - сказал Керобян в четверг журналистам. Он увязал это с решением проблем экспортеров, которые, по его словам, опасаясь изменений курса рубля, неохотно котируют свою продукцию в российской валюте."Если у нас будет зафиксированная цена на газ в рублях, то это позволит предложить нашим экспортерам фиксированный курс рубля на будущее. Например, если они экспортируют товар сегодня, а получают оплату через два месяца, банк экспортера может гарантировать конвертацию рублей в драмы по сегодняшнему курсу", - сказал Керобян. По его словам, это даст экспортерам чувство определенности и уверенности в завтрашнем дне.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в четверг поддержал поэтапный переход к расчетам в нацвалютах по таможенным платежам.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, армения, россия, евразийская экономическая комиссия
14:39 24.03.2022 (обновлено: 14:54 24.03.2022)
В Армении назвали оплату российского газа в рублях большим успехом
Глава Минэкономики Армении Керобян назвал оплату российского газа в рублях большим успехом
ЕРЕВАН, 24 мар – РИА Новости. Министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем экспортеров.
Президент России Владимир Путин
в среду заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США
и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ
и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой
в рублях. Он отметил, что решение продавать газ за национальную валюту касается недружественных стран, а с другими государствами Россия
вправе вести экономические отношения по прежним правилам.
Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян
заявил, что вопрос оплаты за российский газ в рублях обсуждается в Армении
.
"Если мы зафиксируем цену (на газ – ред.) в рублях, это будет очень большим успехом", - сказал Керобян в четверг журналистам. Он увязал это с решением проблем экспортеров, которые, по его словам, опасаясь изменений курса рубля, неохотно котируют свою продукцию в российской валюте.
"Если у нас будет зафиксированная цена на газ в рублях, то это позволит предложить нашим экспортерам фиксированный курс рубля на будущее. Например, если они экспортируют товар сегодня, а получают оплату через два месяца, банк экспортера может гарантировать конвертацию рублей в драмы по сегодняшнему курсу", - сказал Керобян. По его словам, это даст экспортерам чувство определенности и уверенности в завтрашнем дне.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников
сообщил, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
) на заседании в четверг поддержал поэтапный переход к расчетам в нацвалютах по таможенным платежам.