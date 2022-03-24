https://ria.ru/20220324/gaz-1779854556.html

PGNiG не увидела возможности оплачивать российский газ в рублях

PGNiG не увидела возможности оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 24.03.2022

PGNiG не увидела возможности оплачивать российский газ в рублях

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:11

2022-03-24T14:11

2022-03-24T15:31

pgnig

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варшава

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цены на нефть

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ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях."Особо такой возможности нет", — сказал Маевский на пресс-конференции в Варшаве в четверг.Он уточнил, что "ямальский контракт, детали которого я не могу раскрывать, предусматривает способ регулирования цены".При этом Маевский заявил, что PGNIG будет выполнять контракт на ранее установленных условиях. "Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", — сказал глава польской компании.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Польша в рамках долгосрочного контракта получает из России до десяти миллиардов кубометров газа в год. Данный контракт заканчивается в декабре 2022 года. Польские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

https://ria.ru/20220323/vuchich-1779767007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

pgnig, экономика, варшава, европа, цены на нефть