14:11 24.03.2022 (обновлено: 15:31 24.03.2022)
PGNiG не увидела возможности оплачивать российский газ в рублях
Глава польской PGNiG Маевский не увидел возможности оплачивать российский газ в рублях
Газокомпрессорная станция
ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.
"Особо такой возможности нет", — сказал Маевский на пресс-конференции в Варшаве в четверг.
Он уточнил, что "ямальский контракт, детали которого я не могу раскрывать, предусматривает способ регулирования цены".
При этом Маевский заявил, что PGNIG будет выполнять контракт на ранее установленных условиях. "Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", — сказал глава польской компании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Польша в рамках долгосрочного контракта получает из России до десяти миллиардов кубометров газа в год. Данный контракт заканчивается в декабре 2022 года. Польские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.