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Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате
Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате - РИА Новости, 24.03.2022
Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа у России как нарушение контракта переход на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:17
2022-03-24T13:17
2022-03-24T14:48
экономика
владимир путин
сша
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа у России как нарушение контракта переход на рубли, предложил дождаться, пока они сформулируют позицию."Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента", — сказал Песков.В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков
13:17 24.03.2022 (обновлено: 14:48 24.03.2022)
Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате
Песков призвал дождаться общей позиции покупателей газа у России по оплате в рублях
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа у России как нарушение контракта переход на рубли, предложил дождаться, пока они сформулируют позицию.
"Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента", — сказал Песков.
В среду президент России Владимир Путин
в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США
и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ
и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой
в рублях.
При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.