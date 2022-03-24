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Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате

Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате - РИА Новости, 24.03.2022

Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа у России как нарушение контракта переход на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:17

2022-03-24T13:17

2022-03-24T14:48

экономика

владимир путин

сша

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа у России как нарушение контракта переход на рубли, предложил дождаться, пока они сформулируют позицию."Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента", — сказал Песков.В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

сша

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков